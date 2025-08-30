Депутат о Беларуси и Китае: Главное - это поступательное, а не революционное развитие

Флаг Беларуси и Китая, фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91b3b85b-bb04-4d07-80de-8b71b7cff1dc/conversions/d1ee811f-773f-44aa-a9df-2ce7f411a184-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91b3b85b-bb04-4d07-80de-8b71b7cff1dc/conversions/d1ee811f-773f-44aa-a9df-2ce7f411a184-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91b3b85b-bb04-4d07-80de-8b71b7cff1dc/conversions/d1ee811f-773f-44aa-a9df-2ce7f411a184-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91b3b85b-bb04-4d07-80de-8b71b7cff1dc/conversions/d1ee811f-773f-44aa-a9df-2ce7f411a184-xl-___webp_1920.webp 1920w

КНР - страна с колоссальным потенциалом для сотрудничества. В чем близость Китая и Беларуси, рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.

В первую очередь это близость белорусского и китайского народа к восприятию реальности. Парламентарий напомнил, что Президент рассказывал в своем интервью Медиакорпорации Китая CMG, что побывал в одном из китайских населенных пунктов, в деревне, и увидел, как люди там организуют свой быт, как трудятся, насколько тяжело работают. "И белорусы славятся своим трудолюбием. Сейчас, например, идет настоящая борьба за урожай, наши аграрии добиваются успеха, обеспечивая продовольственную безопасность страны. Это лишь один из нюансов, который нас объединяет".

Также, по словам депутата, важную роль играет уважение к традициям. "Мы, как и Китай, ничего не разрушаем во многом благодаря политике нашего Президента. Мы строим свое новое будущее, опираясь на достижения прошлых поколений, - подчеркнул он. - Это, безусловно, сближает нас, делает наши государства идеологически и духовно близкими. Благодаря этому мы способны вместе развивать самые современные технологии и реализовывать экономические проекты, несмотря на географическую отдаленность, различие в размерах территорий и масштабах экономики".

Главное - это поступательное, а не революционное развитие, основанное на фундаменте традиционных ценностей. Именно на этом сегодня строит свое будущее Китай, на этом же принципе строится современная Беларусь, пояснил депутат. "Мы развиваемся на основе нашего традиционного фундамента, на основе тех достижений, которые нам достались от советского прошлого. Точно так же действует и Китай. Это и позволило сегодня этому государству, по сути дела, стать первой экономикой мира".

Беларусь - относительно небольшое государство, но сумело добиться уважения и признания в мире. Хотя было немало желающих стереть нас с политической карты, сегодня это уже невозможно, считает он.