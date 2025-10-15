Депутаты утвердили международные соглашения, касающиеся отмены виз с рядом стран

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a6939eed-dbf7-425c-847e-927fd76cdfe4/conversions/c0687c28-c9f3-4d34-87ab-d929f4e4eaa8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a6939eed-dbf7-425c-847e-927fd76cdfe4/conversions/c0687c28-c9f3-4d34-87ab-d929f4e4eaa8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a6939eed-dbf7-425c-847e-927fd76cdfe4/conversions/c0687c28-c9f3-4d34-87ab-d929f4e4eaa8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a6939eed-dbf7-425c-847e-927fd76cdfe4/conversions/c0687c28-c9f3-4d34-87ab-d929f4e4eaa8-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Депутаты узаконили межправительственные соглашения, которые касаются отмены виз с несколькими государствами. Ряд законопроектов касается владельцев обычных паспортов, другие - владельцев дипломатических и служебных паспортов, пишет БЕЛТА.

Одно из соглашений касается отмены виз для краткосрочного пребывания в Колумбии. Правительства Беларуси и Колумбии подписали его в Москве 9 апреля 2025 года для упрощения взаимных поездок граждан двух стран, имеющих действительные паспорта.

В соответствии с соглашением граждане Беларуси и Колумбии - владельцы действительных паспортов - освобождаются от необходимости получения виз для въезда, выезда, пребывания и транзита по территории государства другой стороны на срок не более 90 дней в календарном году с даты первого въезда.

Также сегодня ратифицировано межправительственное соглашение с Лаосской Народно-Демократической Республикой об отмене виз для владельцев обычных паспортов, подписанное в городе Вьентьяне 17 июля 2025 года.

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bf79825-0330-40a6-bb0a-6a2fd01e01a9/conversions/39b78153-53ba-4b8e-b9cc-bea11445a3de-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bf79825-0330-40a6-bb0a-6a2fd01e01a9/conversions/39b78153-53ba-4b8e-b9cc-bea11445a3de-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bf79825-0330-40a6-bb0a-6a2fd01e01a9/conversions/39b78153-53ba-4b8e-b9cc-bea11445a3de-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bf79825-0330-40a6-bb0a-6a2fd01e01a9/conversions/39b78153-53ba-4b8e-b9cc-bea11445a3de-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

По этому соглашению граждане государства одной стороны, являющиеся владельцами обычных действительных паспортов, срок действия которых составляет не менее 180 дней, могут въезжать, пребывать, выезжать и следовать транзитом по территории государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания не должна превышать 90 дней в календарном году.

При этом граждане государства одной стороны во время их въезда и пребывания на территории государства другой стороны должны соблюдать действующие там законы и правила, включая санитарные правила.

Ратифицированы соглашения с рядом стран Африки, касающиеся отмены виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Речь идет о межправительственных соглашениях с Угандой (подписано в городе Кампала 21 февраля 2025 года), с Зимбабве (подписано в Минске 14 мая 2025 года) и Республикой Гвинея-Бисау (подписано в Минске 7 мая 2025 года).

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7490f79-32db-4cf2-a3ae-e74c94f4c083/conversions/e97aceb7-a1f4-43e9-a993-fc8cab778bda-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7490f79-32db-4cf2-a3ae-e74c94f4c083/conversions/e97aceb7-a1f4-43e9-a993-fc8cab778bda-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7490f79-32db-4cf2-a3ae-e74c94f4c083/conversions/e97aceb7-a1f4-43e9-a993-fc8cab778bda-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7490f79-32db-4cf2-a3ae-e74c94f4c083/conversions/e97aceb7-a1f4-43e9-a993-fc8cab778bda-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Как пояснил, представляя депутатам законопроекты, касающиеся владельцев дипломатических и служебных паспортов, заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, все три соглашения подписаны на основании соответствующих указов Президента Беларуси, которыми министерству были делегированы полномочия на проведение переговоров.

"Отмечу, что соглашения являются типовыми и устанавливают на двусторонней основе возможность безвизового пребывания владельцев дипломатических и служебных паспортов Беларуси и упомянутых государств на соответствующих территориях в течение периода, не превышающего 90 дней в календарном году", - сказал Евгений Шестаков.

В отношении лиц, назначенных на должности в дипломатические представительства, консульские учреждения или международные организации, соглашения устанавливают безвизовый въезд и пребывание на протяжении всего периода назначения при условии наличия у них дипломатических или служебных паспортов.

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccda9736-3a84-4277-ad73-856b51d16563/conversions/78b74479-92e4-491d-a102-714a0d99808e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccda9736-3a84-4277-ad73-856b51d16563/conversions/78b74479-92e4-491d-a102-714a0d99808e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccda9736-3a84-4277-ad73-856b51d16563/conversions/78b74479-92e4-491d-a102-714a0d99808e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccda9736-3a84-4277-ad73-856b51d16563/conversions/78b74479-92e4-491d-a102-714a0d99808e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Соглашения не ограничивают право компетентных органов государств отказать во въезде или пребывании гражданам государства другой стороны в случае, если их пребывание является нежелательным. Каждое из рассматриваемых соглашений может быть дополнено или изменено по взаимному письменному согласию сторон.