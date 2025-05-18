"Деревня будущего" - чем удивляет Копысь и в чем секрет успеха ее развития

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В Год благоустройства и пятилетку качества особое внимание уделяется регионам. Социальные стандарты в отдаленных населенных пунктах должны ничем не уступать столичным. На это ориентирует и Президент, обозначая ключ к успеху. Это, прежде всего, экономика. Регионам нужны рабочие места и современные предприятия. Тогда и вся "социалка" подтянется.

Копысь - настоящая "Деревня будущего". Казалось бы, маленький населенный пункт, но это достойный образец для всей страны. Развитие поселка находится на личном контроле Главы государства и с его постоянным участием. Результаты впечатляют: жизнь на селе, но по городским стандартам. Совместимы ли технологичные производства и привычный деревенский уклад, смотрите в "Специальном репортаже".

Расположение у Копыси, безусловно, выигрышное. На одном берегу ты находишься в Оршанском районе Витебской области, а буквально через Днепр уже Шкловский район Могилевской области.

Александрия - не менее легендарное место, где предпочитают праздновать Купалье многие белорусы, да и не только. Отмечают праздник в Александрии, а заодно переходят на другую сторону Днепра и гуляют по Копыси. Даже нескольких часов достаточно, чтобы влюбиться в этот современный, но спокойный уголок Беларуси и решить здесь остаться навсегда. Так поступила и Александра из Казахстана.

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Основа развития регионов - экономика. Люди будут жить, если создать рабочие места. И вот хороший пример. Вместо бывшего комбината строительных материалов, проблемного и убыточного, в Копыси 4 года назад появился современный участок деревообработки.

"За этот период у нас выстроена новая линия лесопиления. Это большой плюс, потому как на этом участке не было вообще лесопиления. Пиломатериал завозили из других мест, здесь уже мы его перерабатывали, сушили. Сейчас все находится здесь на территории. Мы практически 100 % лесоматериалов перерабатываем, получаем готовую продукцию", - рассказал начальник деревообрабатывающего участка № 2 Оршанского лесхоза Сергей Быков.

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Выросла производительность труда и, конечно, зарплаты. Больше никаких простоев, только стабильная работа. Это то, чего очень ждали люди.

Осталось решить еще один вопрос. Об этом говорил Президент во время визита в Копысь. Развитие поселка и подобных населенных пунктов находится на его личном контроле.

"Теперь надо работать над закреплением. Хотя, конечно, с Орши недалеко, подвозят людей. Но все равно желательно, чтобы люди жили здесь", - отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Но, конечно, приоритет местным жителям. Тем, кто любит свою малую родину. Так, в Копыси остаются целыми семьями и уже формируют династии. Тот случай, когда отцы и дети - это точно не про конфликт. Евгений Литвинов является хозяином магазин в самом центре Копыси. Старший сын Кирилл - его незаменимый помощник, готов продолжать семейное дело на благо всего поселка.

"Мы хотим поддерживать марку, потому что для нас это малая родина, и мы хотим для нее что-то делать хорошее. Мы стараемся сделать все, что можем", - отметил заместитель главного бухгалтера торгового объекта Кирилл Литвинов.

Преемственность поколений сегодня очень важна. Сохраняем традиции, чтобы строить будущее. И здесь Копысь тоже хороший пример. Открытие Центра народного творчества и ремесел - инициатива Президента.

Любого желающего здесь готовы обучить всем тонкостям хрупкого искусства. Мастер-классы на ближайшее время уже расписаны. Среди посетителей не только белорусы, активно едут и россияне. Такой культурный ренессанс хорошо сказывается и на экономике предприятия.

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"Центр творчества работает сегодня с большим пакетом заказов. Это более 20 тыс. рублей в месяц. Крупные предприятия покупают на сегодняшний день пакет заказов практически под наши максимальные возможности каждого гончара. Мы на сегодняшний день полностью окупаем свои расходы", - сказал директор Центра народного творчества и ремесел Копыси Александр Бобриков.

В Копыси появляется все больше локаций, которые привлекают туристов. Одной из них еще нет и полугода, но о ней уже знает вся Беларусь. Обновленная пекарня открылась в январе, хотя хлеб в Копыси выпекали издавна. Возродить традицию - поручение Президента. Решение было правильным, что это показывает ажиотаж каждое утро в момент открытия. Покупательская география - вся Беларусь. Правда, мощности маленькой печи на всех желающих уже не хватает. Скоро эта проблема будет решена.

"На сегодняшний день мы планируем закупку более мощной печки, которая будет выдавать больше хлебобулочных изделий. Проект в работе, поэтому в ближайшее время мы сможем делать больше хлебобулочных изделий, чтобы удовлетворить спрос всех покупателей - не только местных жителей, но и тех, которые приезжают конкретно, чтобы купить хлеб из Копыси", - заявила замдиректора сельскохозяйственного предприятия Виктория Наумова.

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Уже сейчас выбор хороший - 16 как привычных, так и необычных позиций. Но в любом случае даже новинки готовят по традиционным рецептам и с секретным ингредиентом.

"В нашей работе самое главное - это соблюдение технологии и позитивный вайб. Иначе не получится. Надо обязательно быть с положительными эмоциями, приходить на работу, стараться. Мы работаем от души", - поделилась пекарь-формовщик Галина Воронович.