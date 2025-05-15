"Дети - это радость, и они всегда с нами". Кухарев на вручении орденов Матери

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Торжественная церемония вручения орденов Матери прошла 15 мая в Минской городской ратуше. По указу Президента государственной награды удостоены 15 минчанок. Церемонию провел председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщает БЕЛТА.

"Конечно же, важно, когда в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню семьи, мы отмечаем матерей, которые являются примером, - подчеркнул Владимир Кухарев. - Эти женщины - образец для молодежи, они делают все, чтобы их семьи были счастливы. Дети - это радость, и они всегда с нами. Сегодня у нас очень приятная миссия - вручение ордена Матери. Президент принял решение о награждении, и это знаковое событие, ведь многодетная семья - это фундамент нашей страны, это ячейка общества, которая воспитывает детей и создает будущее. Мы всегда будем поддерживать такие семьи, потому что они - пример для многих".

Всего в семьях награжденных женщин находится на воспитании 76 детей. У одной мамы 6 детей, 14 мам воспитывают по 5 детей. Из награжденных 6 женщин являются домашними хозяйками, 9 успешно совмещают материнство и профессиональную деятельность. Среди них представительницы различных профессий - инженер, продавец, учетчик, воспитатель, помощник воспитателя.

Орденом Матери удостоена жительница Минска Маргарита Заеко - мама пятерых дочерей, вдохновляющий пример женской силы, заботы и веры в завтрашний день. "Секрета счастливой семейной жизни, наверное, нет. Главное - любовь, внимание, забота друг о друге. И, конечно же, вера в будущее, - говорит Маргарита. - Сейчас непростое время, и дети - это отдушина, поддержка, то, что помогает не опускать руки и идти вперед".

Вместе с мужем Валентином они воспитывают пятерых дочек: Марусю, Соню, Веру, Любовь и Надежду. Каждая из них - со своим характером и интересами. "Младшие требуют постоянного внимания, но я очень переживаю и за старших. Это как круговорот: от одних к другим и обратно. Насколько удается всем уделить достаточно внимания - пойму, наверное, когда девочки подрастут", - улыбается многодетная мама.

В семье Заеко стараются поддерживать увлечения дочерей. Кто-то занимается танцами, кто-то любит рисовать. По словам Маргариты, к каждому ребенку нужен свой подход - и это тоже часть материнства. "Они все внешне похожи, но такие разные внутри. Главное - слышать каждого и быть рядом", - убеждена она.

Особое внимание в семье уделяется вопросам безопасности и уюта. Благодаря государственной поддержке, в том числе материнскому капиталу, семья Заеко смогла приобрести жилье. "Когда дети выходят из дома, важно быть уверенной, что с ними все будет хорошо. Когда ты чувствуешь безопасность - это бесценно", - отметила мама.

Для Маргариты Заеко материнство - это дело сердца. Любовь, ежедневная забота и надежда - то, на чем строится ее большая семья.

С 1996 года 1115 минчанок, родивших и достойно воспитывающих пять и более детей, удостоены государственной награды Республики Беларусь - ордена Матери, в том числе 26 награждены в 2025 году (в 2024 - 48).

Вместе с орденом Матери награжденным вручены цветы от Мингорисполкома, а также за счет средств республиканского бюджета произведена единовременная денежная выплата в размере пятикратного бюджета прожиточного минимума.