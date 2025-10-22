3.68 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Детская площадка, птичья столовая, экоуголок: реализация гражданских инициатив объединяет белорусов
Зеленые улицы и дворы, наведение порядка в столице и регионах, комфортная инфраструктура и качество жизни на селе - Год благоустройства объединяет белорусов и придает новый импульс гражданским инициативам.
Об этом говорили 22 октября на выездном расширенном заседании президиума Совета Республики. Основная тема - опыт работы окружных советов территориального общественного самоуправления в столице.
В Минске собрались около 130 человек со всей страны. Это председатели областных, городских и районных Советов депутатов, а также депутаты Минского городского Совета депутатов и сенаторы. На местах они ознакомились с реализацией гражданских инициатив.
Одна из них - "Детская игровая площадка "Красочная". Во дворе по адресу Логойский тракт, 19 корпус 2 установлен современный спортивно-игровой комплекс для активного отдыха и развития детей. Здесь появились качели, теннисный стол, песочный городок, на специальных скамейках можно поиграть в шашки, есть даже птичья столовая.
Благодаря преподавателям и учащимся колледжа ремесленничества и дизайна имени Кедышко сделан экоуголок. Перейдя по QR-коду, можно узнать более подробную информацию о представителях Красной книги.
Наталья Якубицкая, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Очень важно в Год благоустройства объединять усилия депутатского корпуса, граждан, органов местного самоуправления и управления и нацелить наши действия, наши совместные усилия на то, чтобы наша страна, город Минск, наши области становились все краше и краше. Это очень важно в первую очередь для нас самих, но и, конечно же, для наших гостей, которые приезжают в нашу страну".
В Минске гражданские инициативы активно реализуются уже более года при участии органов территориального общественного самоуправления.
Так, с июля 2024 года силами окружных советов решено 5 606 вопросов в городе. Из них свыше 80 процентов в сфере ЖКХ. Остальные - в области соцзащиты, системы образования и здравоохранения, а также вопросы из сферы строительства, торговли и услуг.