Детская площадка, птичья столовая, экоуголок: реализация гражданских инициатив объединяет белорусов

Зеленые улицы и дворы, наведение порядка в столице и регионах, комфортная инфраструктура и качество жизни на селе - Год благоустройства объединяет белорусов и придает новый импульс гражданским инициативам.

Об этом говорили 22 октября на выездном расширенном заседании президиума Совета Республики. Основная тема - опыт работы окружных советов территориального общественного самоуправления в столице.

В Минске собрались около 130 человек со всей страны. Это председатели областных, городских и районных Советов депутатов, а также депутаты Минского городского Совета депутатов и сенаторы. На местах они ознакомились с реализацией гражданских инициатив.

Одна из них - "Детская игровая площадка "Красочная". Во дворе по адресу Логойский тракт, 19 корпус 2 установлен современный спортивно-игровой комплекс для активного отдыха и развития детей. Здесь появились качели, теннисный стол, песочный городок, на специальных скамейках можно поиграть в шашки, есть даже птичья столовая.

Благодаря преподавателям и учащимся колледжа ремесленничества и дизайна имени Кедышко сделан экоуголок. Перейдя по QR-коду, можно узнать более подробную информацию о представителях Красной книги.

Наталья Якубицкая, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Очень важно в Год благоустройства объединять усилия депутатского корпуса, граждан, органов местного самоуправления и управления и нацелить наши действия, наши совместные усилия на то, чтобы наша страна, город Минск, наши области становились все краше и краше. Это очень важно в первую очередь для нас самих, но и, конечно же, для наших гостей, которые приезжают в нашу страну".