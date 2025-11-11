Детский технопарк собрал самых способных на первую очную смену олимпиадного движения

В Национальном детском технопарке впервые стартовала очная смена олимпиадного движения. Ее цель - выявить талантливых учащихся, подготовить их к олимпиадам и поддержать профессиональный рост педагогов. Пройти на нее смогли всего 70 школьников. Эти ребята, которые набрали наибольшее количество баллов в дистанционных олимпиадах по физике, математике, химии, биологии, астрономии и географии.

Три года назад София увлеклась физикой и начала углубленно ее изучать, готовясь к поступлению в Лицей БГУ. С тех пор физика стала для нее не просто предметом, а настоящей страстью. София неоднократно побеждала на республиканских олимпиадах, успешно решая самые сложные задачи.

София Урываева, учащаяся Лицея БГУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75f2502c-4cf1-45f6-89f7-c55047fe80b7/conversions/ae5ccc35-22d8-406f-adb0-c32f2ca1315c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75f2502c-4cf1-45f6-89f7-c55047fe80b7/conversions/ae5ccc35-22d8-406f-adb0-c32f2ca1315c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75f2502c-4cf1-45f6-89f7-c55047fe80b7/conversions/ae5ccc35-22d8-406f-adb0-c32f2ca1315c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75f2502c-4cf1-45f6-89f7-c55047fe80b7/conversions/ae5ccc35-22d8-406f-adb0-c32f2ca1315c-xl-___webp_1920.webp 1920w

София Урываева, учащаяся Лицея БГУ: "Физика - это не просто набор фактов, которые вы запомните и где-то у вас в памяти это будет храниться. Это скорее способность ими оперировать, то есть находить какие-то идеи, что-то придумывать. Поэтому я думаю, что здесь вас научат именно этому. Я считаю это очень интересным занятием, потому что это не так, как по мне, скучно, как математика, потому что можно еще и руками что-то поделать. Но это, в общем, такая креативная наука".

Проект открыт не только для учащихся, но и для педагогов. Более 20 преподавателей приглашены на смену. Каждый из них имеет возможность приобрести опыт в освоении форм и методов работы с интеллектуально одаренными учащимися.

Пройти дистанционный этап было непросто. Из 5,5 тыс. участников отобрали самых сильных. Среди них Игнат, который увлекся информатикой совсем недавно, но уже успешно участвует в олимпиадах. Он уверен, что в будущем свяжет свою жизнь с IT.

Игнат Байко, учащийся гимназии № 1 г. Бреста news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1a0cf08-1439-4599-98b9-e32f69bf7ee5/conversions/258f2fd4-d107-4d3f-9282-973e81f98a53-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1a0cf08-1439-4599-98b9-e32f69bf7ee5/conversions/258f2fd4-d107-4d3f-9282-973e81f98a53-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1a0cf08-1439-4599-98b9-e32f69bf7ee5/conversions/258f2fd4-d107-4d3f-9282-973e81f98a53-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1a0cf08-1439-4599-98b9-e32f69bf7ee5/conversions/258f2fd4-d107-4d3f-9282-973e81f98a53-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игнат Байко, учащийся гимназии № 1 г. Бреста: "На этой смене проводятся для меня полезные лекции. Я узнаю новые алгоритмы, которые буду применять в решении олимпиадных задач, что поможет это мне улучшить свои достижения в олимпиадах".

Каждый день здесь расписан по минутам. Это лекции, занятия, практические сессии. А вечером у ребят культурная программа. Походы в музей, театр, встречи, мастер-классы и творческие занятия.



Алина - постоянный участник программ детского технопарка, но впервые попала на олимпиадную смену по астрономии. Уже два года она изучает этот предмет.

Алина Сеньковец, учащаяся гимназии № 1 г. Минска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f216518-f917-4741-8b46-16c234a81288/conversions/2fe38099-e03d-415b-8af5-1c86b399f2d9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f216518-f917-4741-8b46-16c234a81288/conversions/2fe38099-e03d-415b-8af5-1c86b399f2d9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f216518-f917-4741-8b46-16c234a81288/conversions/2fe38099-e03d-415b-8af5-1c86b399f2d9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f216518-f917-4741-8b46-16c234a81288/conversions/2fe38099-e03d-415b-8af5-1c86b399f2d9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алина Сеньковец, учащаяся гимназии № 1 г. Минска: "Я была на образовательных сменах в технопарке четыре раза, и сейчас я в роли олимпиадницы. И мне здесь очень нравится, здесь приятная атмосфера, приятные люди, и в целом все мероприятия, которые здесь проходят, очень интересные. Мне нравится сам подход в занятиях, то, что мы изучаем теорию, и это не то, что именно школьный курс, его повторение, а это более углублено, вплоть до университетского уровня, и закрепляем это сложными задачами, нестандартными, которые как раз-таки можно встретить на самих олимпиадах".