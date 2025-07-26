Деятельность белорусской армии носит миротворческий характер

Победителей в третьей мировой не будет. На этом постоянно акцентирует внимание глава белорусского государства. Именно поэтому Беларусь всегда выступала и выступает за мирное решение конфликтов и прикладывает к этому максимум усилий.

20 лет исполняется роте голубых касок белорусской армии. В активе отечественных миротворцев - ряд сложных миссий. Впрочем, сегодня практически все задачи армии носят миротворческий характер. К стабильности и добрососедству страна призывает конструктивными дружескими инициативами, а принуждает - готовностью дать отпор.

Итог спецоперации на территории Украины сейчас видится скорее необратимо катастрофическим, нежели дипломатическим. Траектория эскалации имеет и конечную точку, как бы она не стала конечной станцией для всей планеты. С подачи президента США Дональда Трампа по старым руслам уже полилась военная помощь Киеву, значит, русла крови тоже будут переполнены. При этом все чаще Запад лексически и на практике упражняется в продуцировании ядерных угроз: то атомное оружие они собираются модернизировать, то рассматривают конкретику по перемещению спецзарядов на Восток. Такое впечатление, что радиация истинным демократам не страшна.

Военная установка news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/419f2054-80aa-4c74-baf9-e96dfc06afb3/conversions/59145638-7568-4974-afdd-9505fefa4cef-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/419f2054-80aa-4c74-baf9-e96dfc06afb3/conversions/59145638-7568-4974-afdd-9505fefa4cef-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/419f2054-80aa-4c74-baf9-e96dfc06afb3/conversions/59145638-7568-4974-afdd-9505fefa4cef-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/419f2054-80aa-4c74-baf9-e96dfc06afb3/conversions/59145638-7568-4974-afdd-9505fefa4cef-xl-___webp_1920.webp 1920w

При этом весьма своеобразно выглядит Беларусь. Диссонансом в регионе звучат призывы Минска развернуться в сторону мира. Звучанием дело не ограничивается. ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС - страна энергично использует всевозможные форматы и площадки, чтобы конструктивные интеграционные образования набирали вес и стали препятствием на пути войны.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a0adabf-0d5b-4e3a-a090-a0e23791bf34/conversions/8e14bcc5-2564-495b-ba24-23419fe187aa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a0adabf-0d5b-4e3a-a090-a0e23791bf34/conversions/8e14bcc5-2564-495b-ba24-23419fe187aa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a0adabf-0d5b-4e3a-a090-a0e23791bf34/conversions/8e14bcc5-2564-495b-ba24-23419fe187aa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a0adabf-0d5b-4e3a-a090-a0e23791bf34/conversions/8e14bcc5-2564-495b-ba24-23419fe187aa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"При всех рисках и угрозах, при всех нападках на Беларусь мы последовательно придерживаемся принципов миролюбивой внешней политики. Наши инициативы по запуску глобального диалога по безопасности - шаги, которых очень ждут люди на всех континентах".

Миротворчество - это буквально о Беларуси. Летом подразделению голубых касок страны исполняется 20 лет. Немногие знают, что ровно 15 лет назад Президент Беларуси принял решение отправить военнослужащих в Ливан для участия в деятельности по поддержанию международного мира в регионе. Миссия в составе сил ООН проводилась 13 лет и существенно обогатила опыт по работе в кризисных ситуациях.

"В миссии занимал должность офицера штаба сектора "Запад". В мои обязанности входило планирование боевой подготовки всего сектора, контроль за проведением занятий. В подчинении у нас было 5 батальонов - это были Южная Корея, Гана, Италия, Малайзия и Ирландия. По возвращению мы внедрили некоторые моменты в программу боевой подготовки у нас", - рассказал заместитель командира миротворческой роты.

Военнослужащие news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fb72ae7-3c8a-4dc2-b45e-ea8c54d0e362/conversions/faf5094d-8f3e-4b19-afbd-0e874c7c87a9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fb72ae7-3c8a-4dc2-b45e-ea8c54d0e362/conversions/faf5094d-8f3e-4b19-afbd-0e874c7c87a9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fb72ae7-3c8a-4dc2-b45e-ea8c54d0e362/conversions/faf5094d-8f3e-4b19-afbd-0e874c7c87a9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fb72ae7-3c8a-4dc2-b45e-ea8c54d0e362/conversions/faf5094d-8f3e-4b19-afbd-0e874c7c87a9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Настоящим испытанием для белорусов стал январь 2022 года, когда отечественный контингент пришел на помощь Казахстану, взял во время беспорядков под охрану ряд важных объектов. Операция миротворческих сил ОДКБ тогда "перевернула" представление об эффективности голубых касок при грамотном подходе.

"Все были готовы к выполнению миротворческих операций. Мы приземлились в аэропорту Алматы, который был утром еще захвачен. К вечеру его уже освободили Силы специальных операций Российской Федерации с подразделениями Республики Казахстан. Мы находились постоянно в полной боеготовности и в готовности реагировать на те или иные изменения обстановки. Потому что все-таки ситуация была серьезная", - сказал командир миротворческой роты.