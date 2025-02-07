Директор БИСИ рассказал, как санкции связаны с электоральным суверенитетом

Сегодня санкционное давление в политологии и в научной среде используется совместно со словом "незаконное", хотя по факту оно таким и является.

Может ли незаконное экономическое давление быть формой влияния на электоральный суверенитет, потому что сегодня открыто говорится, что основная цель санкций - обнищание народа и выражение претензий лидеру какого-либо государства. На этот вопрос ответил в "Актуальном интервью" директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров.

Есть целый ряд других целей, которые преследуют санкции. Например, это выдавливание Беларуси с рынков, захват их другими игроками. Олег Макаров

Вообще, санкции можно назвать санкциями преследования, если речь идет не только о том, чтобы не торговать со странами, в том числе с Беларусью. Как отметил, эксперт, в этом плане более честной является позиция Трампа, который говорил о пошлинах. "По сути дела целью санкций может быть уничтожение экономики, а не только изменение строя или какой-то санкции как воспитание", - обозначил он.