"Диспозиция": к чему могут привести решения Трампа и как избежать проблем в современных реалиях

Дональд Трамп уже во многом оправдал ожидания, показав себя на посту Президента США как резкого, напористого, но во многом непредсказуемого в своих планах и решениях политика.

Казалось бы, стремится он миру и добру, но в его инструментарии не последнее место занимают ультиматумы, запреты, санкции. Логику новой администрации главы Белого дома нам еще только предстоит понять. Но вот что касается сферы военной безопасности, то здесь можно сказать точно: подобный стиль управления порой приводил к серьезным проблемам.

Можно ли их сейчас избежать Беларуси? Ответ у людей в погонах есть, но его постоянно приходится обновлять. Как это происходит, узнаем в проекте "Диспозиция".

Мы, похоже, все-таки на самой середине минного поля. После вступления в должность президента США Дональда Трампа им действительно подписаны многие обещанные документы. Где-то с явно здравыми задатками, как в гендерном вопросе. Однако тотальная отмена указов Байдена скорее сигнализирует об эпохе неуверенности в завтрашних решениях.

В области безопасности ни один аналитик не рискнул однозначно сказать, стало ли сейчас на планете менее или все же более опасно. Слишком силен субъективный фактор возможных перемен. Нас, естественно, интересует прежде всего конфликт у границ. И здесь туман рассеиваться не шибко собирается. С одной стороны, Вашингтон намечает и строит мостики для контактов и диалогов по киевской тематике ради мира. С другой, в администрации Трампа говорят о необходимости снижения возраста призыва в Украине до 18 лет с нынешних 25. Отменная нестыковочка. Ряд экспертов утверждают, что подобная политическая амбивалентность позволит Штатам занять в итоге выгодную позицию вне зависимости от финала переговоров Москвы и Киева. Если таковые в серьезном формате вообще будут проведены. Беларусь во всех уравнениях мира или войны в регионе не останется за скобками. Не устроит кого-либо мнение Трампа по конфликту - вот вам провокация с Беларусью, ответ России и изменение общей конфигурации противостояния. Как результат - изменение решений Трампа. Скопление войск НАТО и Украины у рубежей страны как раз подчеркивает, что Минск рассматривают как потенциальный инструмент воздействия или влияния на ситуацию.

Правда, есть загвоздка. Минск не желает рассматривать себя как чей-то инструмент. А независимая позиция в наши дни - удовольствие не для слабых. И потому армия сейчас находится в повышенном тонусе. Но не в нервическом состоянии. Буквально все компоненты военного организма планомерно напитываются опытом россиян, полученным в СВО. Каждый учебный элемент на тренировке - это трафарет реального боевого эпизода. На острие новаций - военные инженеры. В их прицеле сейчас находится оборудование опорных пунктов, укрепрайонов. Учитываются и возможности оппонентов по дистанционному минированию местности.

Степан Градов, начальник учебного отделения противоминного центра Вооруженных Сил Беларуси:

"Противник может минировать любые районы, куда имеется доступ: либо системами дистанционного минирования, либо беспилотными летательными аппаратами. Он может прилететь в тыловые районы, на дороги обеспечения, оставить на дорогах взрывоопасные предметы. Сейчас очень актуальны машины разминирования дистанционно роботизированные. Они управляются дистанционно, что безопасно для личного состава. Машина движется и ударом специальных тралов разминирует минные поля".

Первыми незваными гостями сегодня чаще всего становятся беспилотные аппараты. Они же - главные раздражители спокойствия в воздухе. А потому в войска массово идут системы радиоэлектронной борьбы. Беларусь всегда была в авангарде разработок РЭБ, что сегодня облегчает задачу насыщения соответствующими комплексами даже небольших подразделений.