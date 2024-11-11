"Диспозиция": какие ответы на угрозы есть у белорусской армии и что предстоит освоить?

2025 год обещает стать одним из самых противоречивых и непростых в нашем регионе.

Шторм может как усилить, так и ослабить вступление в должность Президента США Дональда Трампа. В любом случае у границ нашей страны все больше войск и оружия НАТО.

Какие ответы на угрозы есть у белорусской армии? Что предстоит усилить и освоить? Железные аргументы - в проекте "Диспозиция".

В Беларуси первыми приближение Нового года заметили дежурные расчеты радиотехнических войск. Они способны сканировать воздушное пространство на сотни километров и уж точно увидели на локаторах даже Деда Мороза. На вооружении военных исключительно передовые образцы, в том числе радиолокационные станции "Роса", "Противник", "Сопка", "Восток". Усиление потенциала средств контроля над небом связано во многом с активизацией НАТО у границ с республикой. Да и последние события в зоне различных конфликтов говорят о необходимости иметь инструменты предупреждения удара сверху. Причем нанести его могут как мощные ракеты, так и стаи мелких дронов. Важно распознать каждую цель.

Алексей Янюк, командир радиотехнической бригады:

"Бригада непрерывно ведет радиолокационную разведку. Интенсивность полетов разведывательной авиации, к сожалению, растет. Мы это фиксируем, оповещаем вышестоящие органы. Достаточное количество подразделений выполняют задачи вне пунктов постоянной дислокации: это наши подвижные маловысотные радиолокационные группы выведены в районы для того, чтобы нарастить поле на малых и предельно малых высотах".

Разведка, в том числе неба, станет одной из ключевых задач армии в 2025 году. Турбулентная ситуация в регионе требует острого зрения. Нам никто не скажет "Иду на вы", меч уже занесли и если опустят, то неожиданно. Избрание президентом США Дональда Трампа не гарантирует разрядки. Скорее нас ожидает повышение градуса неопределенности и вероятности резких бескомпромиссных решений. Наступает опасный период. А ведь Запад - мастер как мутить воду, так и действовать в таковой. Благо мы это уже прошли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (12.12.2024 г.):

"Отдельные государства, стараясь показать свою значимость и претендуя на роль региональных лидеров, продолжают нагнетать обстановку вокруг Беларуси. Вы знаете это хорошо: действия НАТО и особенно события на южном фланге, Украина. При этом нарастает деструктивная риторика европейских стран в отношении Беларуси. Что свидетельствует о непрекращающихся попытках расшатать внутриполитическую ситуацию в нашей стране".

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Стабилизировать ситуацию, особенно в ходе электоральной кампании - тоже во многом миссия Вооруженных Сил. Подумалось тут: попробуй скажи еще пять лет назад, что армия будет обеспечивать порядок в ходе выборов - экий поднялся бы вой в оппо-ресурсах и у соседей с юга и запада. Но в том и дело, что это мы раньше стеснялись, что ли, надеялись на честную игру. Сейчас научены и да - армия будет способствовать правопорядку в ходе электорального процесса. Одним фактом своего существования, кстати. Что закреплено в соответствующих документах. А учитывая, что уже имеются заготовки по провокациям против нас, войска усилят бдительность на этой дистанции. Немало задач у людей в погонах намечено на протяжении всего 2025 года.

Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь:

"Нам предстоит решить важные государственные задачи. Первое - это выборы Президента Республики Беларусь, празднование 80-летия Великой Победы и проведение парада войск Минского гарнизона в столице. Мы четко соблюдаем все взятые на себя обязательства в рамках ОДКБ и будем принимать участие во всех предстоящих учениях и тренировках, которые будут проходить на территории стран ОДКБ. Главным мероприятием подготовки Вооруженных Сил в следующем году (2025 г. - прим. ред.) станет совместное стратегическое учение Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025".

Текущий учебный период в армии определен как год воинского мастерства. Мотострелки будут учиться ювелирно бороться с бронетехникой, без потерь работать в укрепрайонах, населенных пунктах. Военным инженерам предстоит совершенствовать навыки наведения переправ в сжатые сроки и фактически по технологии стелс - то есть незаметно для противника. Ну а танкисты, если раньше учились поражать неприятеля на расстоянии до 5 км, теперь будут от 5 км все чаще вести огонь. Практически во всех частях и соединениях запланирована подготовка операторов дронов, а также специалистов по борьбе с беспилотниками. Предстоит и осваивать новые и модернизированные образцы оружия, которые продолжат освежать подразделения. Тут, конечно, не исключен и "Орешник". Рассредоточение станет одним из главных принципов для всех родов войск, в том числе авиации. Летчикам вообще туго: преодоление ПВО противника - теперь состояние постоянное. А потому тренировки продолжаются и в праздничные дни. Впрочем, таковых в армии на самом деле сейчас нет.

Олег Турчинович, командир истребительной авиационной базы:

"Погода нас не радует солнечными лучами, и в данный период все внимание уделяется выполнению полетов в приборных метеоусловиях, в том числе при установленном минимуме погоды. То есть требует определенных навыков у летчиков при выполнении захода на посадку и выполнении задач в облаках, за облаками - вне видимости земной поверхности, поскольку зачастую приходится выполнять задачи боевого дежурства, невзирая на время суток и погодные метеоусловия".