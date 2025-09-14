"Диспозиция": танки - бронированный стержень Вооруженных Сил

14 сентября в Беларуси отмечают День танкистов. Именно экипажи тяжелых машин нанесли сокрушительное поражение врагу во Второй мировой войне, одолеть которого до этого во не мог никто. "Тридцатьчетверки" первыми врывались и в освобождаемые белорусские города и села.

В послевоенное время танковые войска стали бронированным стержнем Вооруженных Сил и вместе с тем серьезным фактором сдерживания. Потенциал исполинов не устарел.

Однако сегодня как никогда ранее возможности техники зависят от самих военных, их компетенций и опыта. Итак, танковый вопрос - в проекте "Диспозиция".

На недавнем ошеломившем мир параде в Китае многим экспертам бросились в глаза танки разных модификаций во главе механизированной колонны. И никто даже из числа самых одиозных комментаторов не упрекнул Пекин в развитии этого тяжелого компонента, не покрутил пальцем у виска. А теперь вспомним, сколько критики неслось в адрес белорусской армии после начала СВО - за то, что у нас в строю довольно много танков и мы не намерены отказываться от них. Мол, это же просто крупные мишени. А и вправду - бронированная гусеничная машина вполне себе удобная, габаритная мишень. Но это только если колоннами перемещаться или залихватски на передовую выскочить. На "Леопарде" ты или "Абрамсе" - не важно, все равно сгоришь, если готовился к прошлой войне.

В Беларуси отмечают День танкистов В честь праздника на "Линии Сталина" прошла реконструкция уникальной операции "Багатион" 8 часов назад

На кадрах, снятых еще до начала боевых действий в Украине, отечественные Т-72 действуют на блокпостах в глубине обороны, участвуют в засадах. Образцы всегда тщательно замаскированы, рассредоточены. К этой тактике большинство армий мира придут много позже. А белорусы тем временем, изучая особенности противостояния в Незалежной, вообще переориентировали танки на работу в качестве артиллерии, с закрытых позиций на дальние расстояния по принципу гаубиц. Если и возникает необходимость выдвинуться к линии боевого соприкосновения, происходит это на короткое время - для удара или прикрытия мотострелков. И первое, что, скорее всего, используют специалисты - управляемые ракеты. Их запускают через канал ствола, обучение проходит почти на каждом занятии. Не забываем и о собственной защите. Все машины оснащены антидроновыми конструкциями.

Военнослужащий механизированной бригады:

"Вооруженные конфликты показывают, что без танка никуда - нигде никак не обойтись. Потому что пехота не сможет наступать, не сможет атаковать, пока не будет уверена, что за ее спиной есть танк, который всегда прикроет, который всегда поддержит".

Что интересно, танковые клинья да масштабные атаки со стороны Беларуси заботливо продолжают ожидать страны Балтии и Польша. Вот кто точно штампами живет… А может, память у них все же хорошая. Особенно показательны идеи с восстановлением болот и так называемые "зубы дракона", которые устанавливаются и пиарятся соседями как противотанковое средство. Предполагается, что наши танкисты должны прямо на эти "зубы" наезжать и беспомощно глохнуть. Надо еще посоветовать ямы вдоль границы отрыть и прикрыть травой - знатная получится ловушка.

На самом деле белорусские тяжелые образцы способны даже по дну заминированных водоемов пройти. Тренировки на реках и озерах - обязательная часть программы подготовки.

Лукашенко поздравил военнослужащих танковых частей с профессиональным праздником Президент пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов во всех делах и начинаниях на благо родной Беларуси 10 часов назад

Даниил Мацкевич, механик-водитель танка:

"Есть труба сверху ОПВТ, которая предназначена для того, чтобы экипажу поступал воздух в танк при преодолении большой глубины, которая может достигать пяти метров. Двигатель у танка довольно мощный".