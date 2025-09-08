Для чего трудовые мигранты будут сдавать экзамен на знание языка, пояснили в Минтруда

О требованиях к трудовым мигрантам на экзамене по знанию государственного языка 8 сентября рассказали в Минтруда. В Беларуси были скорректированы подходы к трудоустройству иностранных граждан.

Перечень профессий, для занятия которыми им нужно подтвердить знание одного из госязыков, определили в правительстве.

Новации, которые должны учитывать трудовые мигранты, приехавшие в Беларусь, касаются знания государственных языков - русского и белорусского. Эти знания они должны подтвердить через экзамен, который будет сдаваться дважды в месяц - 15 числа и в последний день месяца. Касается это не всех профессий и не всех сфер, но большинство затрагивает сферу услуг, где без знания языка и без коммуникации невозможно работать. И это знание - главное условие заключения трудового договора для нанимателя.

В перечень вошли такие профессии, как водитель автомобиля, продавец, парикмахер, официант, администратор и ряд должностей медицинского профиля (врач, помощник врача, младшая медсестра). Кроме того, все эти профессии являются востребованными как у белорусских нанимателей (заявлено 24 тыс. вакансий), так и у иностранных мигрантов (по этим профессиям работают в Беларуси около 4 тыс. иностранных сотрудников).

Надо сказать, что в Беларуси сегодня проживают более 21 тыс. трудовых мигрантов, им нужно учитывать эти новшества. Если не удалось сдать экзамен с первого раза, то дается шанс прийти во второй, третий, четвертый раз, чтобы после мигрант уже мог заключить трудовой договор и начать работать в Беларуси. Кстати, эти новации не являются каким-то ноу-хау Беларуси, примерно такой же экзамен сдается и в Российской Федерации.

"Если посмотреть по полугодию, то количество иностранных мигрантов, которые приехали в Беларусь, увеличилось в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Мы исходим из защиты национального рынка труда, поэтому профессии, которые открываются для иностранных мигрантов, они не востребованы именно белорусами", - уточнила первый заместитель министра труда и соцзащиты Татьяна Астрейко.