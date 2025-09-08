Экономика Европы стагнирует на фоне военно-политических решений. Страны НАТО недавно закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на сумму в 2 млрд долларов. При этом канцлер Германии заявил о необходимости еще больше сокращать социальные расходы для населения. Коллективный Запад и далее готов тратить свои капиталы на войну с Россией даже за счет уничтожения собственных экономик.

По данным Стокгольмского международного института исследований, расходы на военные цели в мире увеличиваются уже десятый год подряд. Только за 2024-й общая сумма составила около 2,5 трлн долларов.

В этом году военные расходы Евросоюза также достигнут нового рекорда - 381 млрд евро, поскольку страны продолжают увеличивать поддержку Украины.



Среди европейских государств наибольшие траты у Польши: Варшава планирует потратить 50 млрд долларов. Если посмотреть шире, становится заметна общая тенденция: практически все страны увеличивают военные бюджеты. Почему планета словно надевает стальные доспехи?

Современная военно-политическая повестка заставляет многих задуматься о хрупкости и уязвимости существующей системы обороны. Каждый день появляются новые сообщения: закупки вооружения, увеличение численности армии, строительство новых полигонов, формирование новых подразделений.

Наши ближайшие соседи - Польша и страны Прибалтики. Только на перечисление их модернизации военной системы может уйти несколько программ. На днях в Польшу прибыли танки K2 и гаубицы K9A1 из Южной Кореи.



По текущим расчетам, общее количество корейских стальных исполинов уже достигло 142 единиц из 180 по первому контракту. В рамках второго контракта, подписанного в начале августа, планируется поставка еще 180 машин. Количество гаубиц K9A1 уже не менее 189 единиц, планируется 364.



Помимо этого, Варшава решила стать ключевым центром производства и обслуживания южнокорейских танков K2 для европейского рынка. Компания Hyundai Rotem и Минобороны Польши уже подписали соглашение о полной передаче технологий, включая сборку, ремонт и обслуживание боевых машин. Так Польша получает шанс войти в первую линию производителей передовой бронетехники Европы.

Эстония официально утвердила строительство оборонных индустриальных парков.

Первые производства должны заработать уже к концу 2026 года. Данные объекты будут использоваться для выпуска боеприпасов и другой военной продукции.

Милитаризируется и Болгария. София заключала контракт с немецкой компанией Rheinmetall на строительство двух оборонных предприятий. Проект предусматривает создание крупнейшего в Европе завода по производству пороха, а также предприятия по выпуску 155-миллиметровых артиллерийских снарядов по стандартам НАТО.

Еще немного новостей. Далекая от нас Японии заявила, что начнет размещение ракет дальностью тысяча километров в 2026 году.



Минобороны Израиля объявило о подписании многомиллионного контракта на поставку 5 тыс. беспилотников FPV для сухопутных войск.



Французы решили использовать отечественные мощности и обратились к автоконцерну Renault с предложением начать производство военных БПЛА.



Аналогичный ход сделал и бундесвер, заключив контракт с Mercedes-Benz на поставку 1,5 тыс. многоцелевых внедорожников Wolf 2.



Правительство Пакистана официально объявило о формировании нового командования ракетных войск.



Британская армия провела первые боевые стрельбы нового ЗРК на территории страны.



Хартум подписал с Исламабадом оборонный контракт стоимостью свыше 1,5 млрд долларов, предусматривающий закупку современных вооружений.



Беларусь тоже развивает военную отрасль, обновляет парки вооружений, масштабирует военно-промышленный потенциал. Но это все в рамках объективных потребностей государства в вопросе национальной безопасности.