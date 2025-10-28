3.70 BYN
Для учеников Боровлянской школы № 4 начал курсировать новый автобусный маршрут № 203
Новый автобусный маршрут № 203 начал курсировать специально для учеников Боровлянской школы № 4.
С момента открытия учебного заведения в сентябре 2025 года более полутысячи учеников испытывали трудности с транспортом. Школьных автобусов и одного рейсового было явно недостаточно.
Людмила Лукша, начальник управления по образованию Минского райисполкома:
"На встречу с населением, которая прошла две недели назад, представители Минрайисполкома, Госавтоинспекции и предприятия "Минскоблпассажиртранс" приехали с уже готовым решением, и оно устроило всех. На сегодняшний день добавлен новый маршрут - автобус № 203. Ранее транспорт шел переполненным, но поскольку тогда было еще тепло, кто-то из детей шел пешком, кого-то подвозили родители. Мы видели сами, что транспорта мало, и искали пути решения. Мы нашли решение, которое всех устроило, и изыскали средства, чтобы открыть новый маршрут".
Ольга Нагорная, директор Боровлянской СШ № 4:
"На данный момент в школе обучаются 503 учащихся. Каждое утро мы подвозим детей школьным автобусом, делаем два рейса. Хочется сказать огромное спасибо предприятию "Минсктранс", потому что оно нас выручило. И детям это замечательно, и педагоги могут подъехать на работу и обратно".
Рейсовый автобус прибывает к школе 7 раз в день: первые 2 рейса он делает утром и 5 - вечером.