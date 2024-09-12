Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд

Новые транспортные связи - залог экономического развития Союзного государства. Это строительство новых скоростных магистралей, авиарейсы в различные регионы и новые железнодорожные маршруты. Дополнительные составы скоростных "Ласточек" отправили на линию Минск - Москва. Теперь доехать из города в город еще проще и комфортнее.

Соединять города скоростными трассами, по воздуху и железнодорожными путями. Чем больше таких маршрутов (в данном случае между Минском и Москвой), тем комфортнее становится трафик для тысяч пассажиров. "Ласточка" курсирует между двумя столицами уже на протяжении 3 лет, и сегодня парк пополнится еще одним поездом.

Третья "Ласточка" встала на рельсы и готова регулярно преодолевать расстояние 700 с лишним километров за 6 часов. Как всегда, быстро и комфортно. С такими отзывами спускаются на перрон пассажиры уже зарекомендовавших себя скоростных и суперсовременных поездов.

Пассажиры поделились мнениями:

"Мы пользуемся "Ласточкой" часто. Все нравится, комфортно, очень вежливый и понятливый персонал, никаких вопросов нет".

"Ехали быстро. Все понравилось. Еще поеду на "Ласточке".

"Это единственный поезд, которым я пересекаю границу с Россией. Ездила три раза. Мне очень понравилось, главное - быстро: 6 часов. Скорость 137 километров в час".

Сергей Шемет, замначальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги:

"Курсируют данные поезда в комплектации "премиум" в 5-вагонном исполнении, где пассажирам будет предоставлена возможность оформления мест в бизнес- и эконом-классе".

Более 2 млн пассажиров - именно столько уже перевезли "Ласточки" за три года. Но и этого оказалось мало - спрос на такой способ международного передвижения возрос. Дополнительный состав - поезд выходного дня. Ходить он будет с пятницы по воскресенье по соответствующему графику - в наиболее загруженный период.

Сергей Шемет, замначальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги:

"Как правило, к дате отправления поезда билеты все раскупают. Если выходные и праздничные дни, это происходит более интенсивно. В выходные и праздничные всегда пиковые перевозки. Поэтому назначено курсирование третьей дополнительной пары".

К платформе Минска-Пассажирского новый состав будет прибывать на регулярной основе. Расписание уже составлено.

Три с половиной года назад с Белорусского вокзала отправляли первую "Ласточку" по маршруту Москва - Минск. Тогда это стало самым долгожданным событием для белорусов и россиян. И сегодня это направление настолько популярно, что запуск дополнительных поездов был просто необходим.

Стандартно, из Москвы в Минск "Ласточка" выходит 2 раза в день: в 6:00 и 16:00. Но с сегодняшнего дня в расписании добавилось новое время - 12:00.

Надежда Севрук, пассажир электропоезда "Ласточка":

"Быстро, комфортно, потому что можно взять багаж больше, чем в обыкновенный поезд".

Этот вид транспорта стал одним из самых популярных. Во-первых, экономия времени. Поезд отправляется из центра Москвы и прибывает в центр Минска. Не надо несколько часов добираться до аэропорта. Во-вторых, билеты на "Ласточку" дешевле, чем на самолет. В-третьих, здесь нет задержки рейсов из-за непогоды или других причин.

Евгений Корьев, пассажир электропоезда "Ласточка":

"Чем больше будет поездов, тем больше возможностей распланировать время. Я считаю, что это круто".

Сергей, пассажир электропоезда "Ласточка":

"Время экономит. Ездил на машине, очень много времени на пробки уходит".

В последнее время растет число деловых командировок, бизнес-путешествий и корпоративных событий, когда сотни сотрудников крупных российских компаний приезжают в Минск на международные конференции, форумы и деловые переговоры. Поэтому появилась идея запустить между двумя столицами еще и чартерный электропоезд "Ласточка".