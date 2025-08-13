3.72 BYN
Древние жилища: что обнаружили белорусские археологи под водой
Подводные исследования белорусских археологов дают предметный результат. Под слоем торфа на глубине более двух метров удалось обнаружить сохранившиеся органические остатки. Речь о костяных украшениях и орудии труда людей из фактически древнего жилого комплекса.
Сергей Линевич, научный сотрудник отдела археологии первобытного общества Института истории НАН Беларуси:
"В этом году у нас, так скажем, год был довольно-таки сложный, неоднозначный в плане погодных условий. Как говорится, теплых дней лета можно было посчитать по пальцам. Работая с подводной археологической группой в этом году, у нас прямо планы менялись на глазах. Изначально, когда мы смотрели о начале года, мы видели, что уровень воды был довольно низкий, суша, поэтому готовились к сухому сезону. Однако буквально весна все скорректировала. Там, где в прошлом, позапрошлом году мы работали на глубинах порядка полутора метров, сейчас у нас уже глубины составляли около двух метров, что тоже дает такую особенную перчинку в проведении исследований".
Комплексная экспедиция археологов развернулась и на озере Селява в Крупском районе. Там специалисты сочетали подводные исследования с раскопками на суше. В результате был обнаружен каменный шлифованный топор под метровым слоем грунта (предположительно эпохи мезолита). Теперь перед учеными стоит задача не только изучить артефакты, но и сохранить для будущих поколений.