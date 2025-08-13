Древние жилища: что обнаружили белорусские археологи под водой

"В этом году у нас, так скажем, год был довольно-таки сложный, неоднозначный в плане погодных условий. Как говорится, теплых дней лета можно было посчитать по пальцам. Работая с подводной археологической группой в этом году, у нас прямо планы менялись на глазах. Изначально, когда мы смотрели о начале года, мы видели, что уровень воды был довольно низкий, суша, поэтому готовились к сухому сезону. Однако буквально весна все скорректировала. Там, где в прошлом, позапрошлом году мы работали на глубинах порядка полутора метров, сейчас у нас уже глубины составляли около двух метров, что тоже дает такую особенную перчинку в проведении исследований".