Дук: Возможность внедрения новых методов обучения не заставит себя долго ждать

Академия управления при Президенте - ровесница суверенной Беларуси. Наша задача - внедрить нестандартные подходы к обучению с опорой на созданные ранее традиции. Таким мнением поделился Денис Дук.

Новый ректор Академии управления при Президенте Беларуси подчеркнул, что возможность внедрения новых методов обучения не заставит себя долго ждать.

"Пресловутый желтый конспект лекций или какие-то старые наработки сегодня можно перевести в современные форматы: сделать аудиоматериалы, подготовить презентации, добавить записи лекций. Преподаватель становится своего рода консультантом, который помогает разобраться в сложных моментах, объясняет то, что студенты не могут понять. Поэтому нам важно развивать технологии дистанционного обучения, защиту информации, а также инструменты для живого онлайн-общения", - отметил Денис Дук.