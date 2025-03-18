Перемирию в Украине быть, если не вмешаются злопыхатели. Длившийся почти два с половиной часа разговор двух президентов - России и США - пример того, как должна выглядеть настоящая дипломатия.

Конечно, многое осталось за кадром и не все подробности были донесены общественности, но главное - обе стороны намерены достичь мира.

Расскажем о том, как Москва и Вашингтон сумели наладить диалог и как на это отреагировали в Киеве.

Исторический разговор

Исторический телефонный разговор Путина и Трампа, продолжавшийся почти 2,5 часа, стал самым долгим в истории русско-американских отношений. По итогам переговоров, которые стороны однозначно ознаменовали как успешные, был достигнут ряд договоренностей. Однако ни один из политиков не стал проводить пресс-конференцию.

В Кремле заявили, что президент России сообщил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования. Однако ключевым условием для недопущения эскалации конфликта должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления развединформации Киеву. При этом Путин поддержал предложение американца о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Положительно отнесся российский лидер и к идее реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря.

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Отметился заявлениями и Белый дом. К уже известному было добавлено, что президенты согласились, что будущее с улучшением двусторонних отношений между США и Россией имеет огромный потенциал и включает в себя "огромные экономические сделки", а также геополитическую стабильность. Впрочем, Дональд Трамп все же привнес некую сумятицу. В интервью Fox News он отметил, что разговоров о прекращении помощи Киеву не было.

Дональд Трамп, президент США:

"На самом деле мы не говорили о помощи. Мы вообще не говорили о помощи. Мы многое обсуждали, но помощь не упоминалась".

Впрочем, сейчас главное, что сделан бесспорный шаг вперед, поскольку обе стороны нацелены на результат. Не было ультиматумов в духе заявлений из Европы - дескать, Россия должна принять план 30-дневного перемирия или же она против мира. Собеседникам важнее долгосрочное и комплексное решение конфликта, а не игра на публику.

Конечно, никто не планировал выдать точную формулу мира, но свою готовность к ее выработке Россия подтвердила рядом конкретных односторонних шагов в энергетической и гуманитарной сферах. В отличие от Киева, который лишь декларировал готовность к плохо контролируемому перемирию, чтобы выставить Россию в худшем свете.

Вторую сторону конфликта не спрашивали

И еще важный факт - ни одного упоминания Европы, теперь официально Брюссель оставлен за бортом. Как и Киев. По итогам переговоров Зеленский уже пожаловался, что Трамп так и не позвонил ему с отчетом. При этом лидер украинского режима поддержал предложение не наносить взаимных ударов по энергетике. Однако разразился тирадой, якобы Россия хочет пойти в наступление на Харьковском, Сумском и Запорожском направлениях, а также на востоке, чтобы максимально давить на Украину.

А вот в Берлине уже, считай, бывший канцлер ФРГ и пока действующий президент Франции идею перемирия тоже поддержали, и даже "переобулись", мол, всегда были за скорейшее прекращение огня.

Олаф Шольц, канцлер Германии:

"Мы полностью согласны с тем, что целью всех усилий должен быть справедливый и прочный мир для Украины. Объявленное прекращение огня в связи с нападениями на энергетическую инфраструктуру может стать важным первым шагом на этом пути. То же самое относится и к началу технических переговоров о прекращении огня на море. Следующим шагом должно стать полное прекращение огня для Украины и как можно быстрее".

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"Предпринимаются первые шаги, но цель должна оставаться прежней - прекращение огня, которое поддается измерению и проверке и полностью соблюдается. Начать полноценные и подробные мирные переговоры, которые позволят установить прочный и долговременный мир - это остается нашей целью, и это немыслимо без участия украинцев за столом переговоров", - прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Кажется, теперь стоит ждать очень интересной и разной реакции от тех, кто еще вчера заявлял о великой российской угрозе и продлении войны до последнего украинца. Кстати, уже в это воскресенье, 23 марта, в Джидде будут обсуждаться детали прекращения огня. Об этом заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Он отметил: США ожидают, что Украина поддержит договоренности, достигнутые в ходе переговоров Трампа и Путина.