Движение по улице Бобруйской откроют для всех видов транспорта 4 октября
Автор:Илья Цветков
Первый шаг к восстановлению привычного трафика в самом сердце Минска. Движение по улице Бобруйской от площади Мясникова до Ленинградской уже завтра откроется для всех видов транспорта.
Госавтоинспекция напоминает: на участке будет восстановлено светофорное регулирование, на это надо обращать внимание и адаптироваться, чтобы избежать аварийных ситуаций.
Первый и важный для города фрагмент - улица Бобруйская, на ней движение запустят завтра. Госавтоинспекция рекомендует учитывать эту информацию при построении маршрута.
Напомним, что путепровод на Независимости был построен фактически с нуля - все элементы опорной конструкции абсолютно новые. После всех технических испытаний этот объект откроют для движения, по планам, к концу года.