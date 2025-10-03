Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Движение по улице Бобруйской откроют для всех видов транспорта 4 октября

Первый шаг к восстановлению привычного трафика в самом сердце Минска. Движение по улице Бобруйской от площади Мясникова до Ленинградской уже завтра откроется для всех видов транспорта.

Госавтоинспекция напоминает: на участке будет восстановлено светофорное регулирование, на это надо обращать внимание и адаптироваться, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Первый и важный для города фрагмент - улица Бобруйская, на ней движение запустят завтра. Госавтоинспекция рекомендует учитывать эту информацию при построении маршрута.

Напомним, что путепровод на Независимости был построен фактически с нуля - все элементы опорной конструкции абсолютно новые. После всех технических испытаний этот объект откроют для движения, по планам, к концу года.

