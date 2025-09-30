Дворец Независимости посетили сотрудники "Коммунарки", "Слодыча" и ведущей лизинговой компании

Дворец Независимости вновь распахнул свои двери для гостей. На экскурсии сразу три предприятия. Крупнейшие кондитерские фабрики страны "Коммунарка" и "Слодыч", а также ведущая лизинговая компания.

Более 100 работников окунулись в атмосферу залов главного здания страны. Кондитерские фабрики уже много лет радуют белорусов сладкими новинками, выпуская конфеты, печенье, пряники и вафли разных видов на любой вкус. Шоколад "Президент Эксклюзив" в этом году был удостоен Государственного знака качества. К тому же фабрика "Коммунарка" отпраздновала в июне свое 120-летие. Экскурсия во дворец стала для сотрудников приятным дополнением к празднику.

Ольга Бернюкевич, техник по учету рабочего времени отдела кадров кондитерской фабрики "Коммунарка":

"Больше всего понравился Каминный зал по своей красоте, по своей привлекательности, по компактности. Безусловно, это произведение искусства наших белорусских, дизайнеров интерьера и строителей".

Артур Бузыновский, начальник отдела кадров кондитерской фабрики "Коммунарка":

"Самое красивое и самое большое здание нашей республики. И несмотря на то, что вроде бы залов много, и казалось бы, в следующем не знаешь, чем ты удивишься, но ты в любом случае находишь предметы искусства, архитектуру. В каждом моменте видишь частичку Родины, и так или иначе это отзывается в твоем сердце".

Александр Нечай, гендиректор кондитерской фабрики "Коммунарка":

"Потрясающая такая экспозиция, потрясающее место, которое вобрало центр политической жизни нашей Республики Беларусь, но не только Республики Беларусь, даже мировые события. Желающих было большое количество. Наша фабрика состоит из более чем 1700 человек".

Каждое предприятие стремится работать по самым последним технологиям и постоянно модернизируется. Для покупки оборудования в стране есть все возможности, в том числе рассрочка, кредит и лизинг. За время работы специалистами компании заключено более 27 тыс. договоров.

Михаил Каллаур, начальник управления маркетинга и развития компании "АСБ Лизинг":

"Чувствуется энергетика, которой пронизана каждая деталь, каждое кресло, каждый предмет интерьера. В каждой стране должен быть такой объект, которым должна гордиться страна. Каждый гражданин должен стремиться к тому, чтобы побывать на таком вот объекте".

Жанна Харлап, заведующая участком административно-хозяйственного обслуживания кондитерской фабрики "Слодыч":

"Понравились очень портреты, наши картины наших художников, все эти вот фрески. Очень понравилось. Впечатление очень хорошее. Давно мечтала сюда попасть".

Оксана Близнюк, гендиректор кондитерской фабрики "Слодыч":

"20 залов, они абсолютно разные. Большая благодарность всем людям Республики Беларусь, художникам, дизайнерам, рабочим, строителям, партнерам, всем, кто здесь принимал участие, большое, огромное человеческое спасибо, что они это сотворили, сделали, и что весь мир может это наблюдать. Это очень здорово".