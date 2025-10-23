3.66 BYN
Дворец Независимости принял в гости представителей партии "Белая Русь"
23 октября Дворец Независимости вновь гостеприимно распахнул двери для посетителей. На экскурсии там побывали представители самого крупного политического объединения страны - партии "Белая Русь".
В ее состав входят 73 тыс. человек. Большое представительство среди депутатов, из 110 почти половина состоят в партии. Это люди, которые ежедневно вносят вклад в сохранение и приумножение всего лучшего, что было сделано за последние десятилетия. Партия существует всего два года и за это время она стала поистине народной. Посещая Дворец Независимости, гости не скупились на эмоции.
Александр Силивончик, начальник управления МЗКТ, председатель Заводского районного отделения г. Минска партии "Белая Русь":
"Уникальное место, где уже зайдя на порог, мы заряжаемся невероятной энергией, эмоциями, которые просто хочется передавать. Лично для меня это была огромная мечта, которая сегодня воплотилась в реальность".
Андрей Бугров, зампредседателя партии "Белая Русь":
"Здесь у нас представители всех регионов страны. Конечно, было трудно определиться, но приехали лучшие из лучших - те люди, которые не только словом, но и делом каждый день доказывают преданность своей стране, своему Президенту и своему народу".
Побывать там, где вершится история, увидеть все своими глазами и осознать, что каждый метр создан руками белорусов, - это вызывает особые чувства. В каждом новом зале новые эмоции.
Александр Мошко, заместитель гендиректора ЗАО "Атлант" - заместитель директора МЗХ:
"Наш белорусский народ смог создать такое здание, за которое гордость берет. Здесь происходят самые важные события для нашей страны, это вызывает чувство сопричастности к тому, что мы видим и слышим сегодня. Я рад, что попал сюда".
Артем Груша, председатель Первомайского районного отделения г. Минска партии "Белая Русь":
"Мы не имеем права сделать шаг назад. Мы должны только созидать, уверенно идти вперед, ставить для себя амбициозные цели. Как говорит глава государства и как отмечает и лидер партии "Белая Русь", мы будем жить на своей земле, творить и делать только лучшее".
Андрей Есьман, председатель Центрального районного отделения г. Минска партии "Белая Русь":
"У нас социально ориентированное государство, и вся стратегия развития нашей страны в первую очередь опирается на волю нашего белорусского народа. Об этом неоднократно говорилось на ВНС. Беларусь, наверное, единственный пример в мире, где Президент спокойно может общаться с народом, поднимать острые вопросы и определять стратегию развития государства, опираясь на волю народа".
Дворец Независимости принимает гостей с момента своего открытия - с 2013 года. Залы по личному распоряжению Президента открыты для каждого белоруса.