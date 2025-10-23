Торговля в сельской местности, благоустройство - с какими вопросами приходят к депутатам

Быть внимательными к вопросам людей на местах - одна из важных задач для депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Эту неделю народные избранники работают в своих округах. Встречи в формате открытого диалога, приемы граждан, общение с молодежью - все это дает четкое представление, какие вопросы волнуют белорусов.

Вопросы, с которыми люди обращаются к депутатам Палаты представителей, разнообразные. Торговля в сельской местности, усовершенствование социальной инфраструктуры, благоустройство. Все чаще на встречи приходят с инициативами для развития деревень и агрогородков страны.

Один день с депутатом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1749473-a285-4098-9578-98a71eebc2f3/conversions/9a062d43-6089-48d0-8e66-ccacd294b4d7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1749473-a285-4098-9578-98a71eebc2f3/conversions/9a062d43-6089-48d0-8e66-ccacd294b4d7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1749473-a285-4098-9578-98a71eebc2f3/conversions/9a062d43-6089-48d0-8e66-ccacd294b4d7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1749473-a285-4098-9578-98a71eebc2f3/conversions/9a062d43-6089-48d0-8e66-ccacd294b4d7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Деревня Бабыничи Полоцкого района. Депутат Александр Стома проводит встречу с людьми. Формат беседы открытый и доверительный. Народный избранник интересуется ассортиментом в магазинах и автолавках, работой ФАПа. Местные жители активно включаются в диалог. Среди озвученных вопросов: автобусное сообщение, ремонт дорог, меры и льготы для многодетных семей.

Людмила Каптур, жительница д. Богушево:

"Я свой вопрос озвучила по поводу арендного жилья. И я думаю, что меня услышали".

Светлана Дукшинская, председатель Бабыничского сельского совета:

"Вопросов много поступает в сельсовет. Мы их решаем. Встреча прошла очень дружелюбно. Я думаю, что она оставила в сердцах присутствующих хорошие впечатления".

Александр Стома, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы должны быть вместе с ними, решать их проблемы и оказывать содействие в создании достойных условий для жизни".

Медицина в регионах: усовершенствование оборудования и кадровый вопрос

Условия работы врачей и медсестер, оплата труда, состояние палат для пациентов, закупка нового оборудования - темы к обсуждению на встрече депутата с медиками Ветринской участковой больницы. Коллектив хорошо знаком народному избраннику. Более пяти лет все вопросы решали сообща, когда Александр Стома возглавлял Полоцкую городскую центральную больницу. В Беларуси особое внимание развитию медицины в регионах.

Наталья Саржицкая, заведующая Ветринской участковой больницей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a1412f9-452c-4014-81b2-476e9e14b9a9/conversions/34bf2488-53c5-45a3-a51d-e9c01d61fd4a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a1412f9-452c-4014-81b2-476e9e14b9a9/conversions/34bf2488-53c5-45a3-a51d-e9c01d61fd4a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a1412f9-452c-4014-81b2-476e9e14b9a9/conversions/34bf2488-53c5-45a3-a51d-e9c01d61fd4a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a1412f9-452c-4014-81b2-476e9e14b9a9/conversions/34bf2488-53c5-45a3-a51d-e9c01d61fd4a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Саржицкая, заведующая Ветринской участковой больницей:

"Полностью сделан ремонт в стационаре, в амбулатории. Получена новая мебель для стационара. Мы не теряем с ним связи. Любые вопросы помогает решать. И нынешнее руководство уделяет внимание сельскому здравоохранению".

В этом году команду медиков Полоцкого района пополнили более 40 врачей и без малого 20 представителей среднего медперсонала. В Ветринской участковой больнице в числе молодых специалистов врач и медсестра. Ирина Котович уже успела адаптироваться на рабочем месте. Оперативно решился жилищный вопрос.

Ирина Котович, врач общей практики Ветринской участковой больницы:

"Условия мне очень нравятся, все устраивает. Я рада, что я сюда распределилась. Очень хорошо встретили. Это, в принципе, была самая основа, почему я здесь рада остаться".

Помочь каждому человеку

В поле зрения депутата Палаты представителей магазины: ассортимент, стоимость продукции, соблюдение сроков реализации. Полоцкий сельский избирательный округ № 28 не простой.

Один день с депутатом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3561963-8f36-4154-b6ab-03eb2eaf3459/conversions/3c0d86c5-3faa-436f-a9f6-3165ada648da-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3561963-8f36-4154-b6ab-03eb2eaf3459/conversions/3c0d86c5-3faa-436f-a9f6-3165ada648da-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3561963-8f36-4154-b6ab-03eb2eaf3459/conversions/3c0d86c5-3faa-436f-a9f6-3165ada648da-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3561963-8f36-4154-b6ab-03eb2eaf3459/conversions/3c0d86c5-3faa-436f-a9f6-3165ada648da-xl-___webp_1920.webp 1920w

Он включает сразу пять районов - в течение недели необходимо посетить каждый. В решение задач вовлечены и молодые парламентарии.

Александр Соколов, член Молодежного совета Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"При работе в округе совместно с депутатом самая важная и интересная часть - это работа с населением. Живое общение, узнать, какие проблемы на данный момент беспокоят жителей нашей страны".

Александр Колодынский, первый зампредседателя Полоцкого райисполкома:

"Мы работаем все вместе. Тандем в чем заключается? Мы должны понимать, что мы делаем одно дело. Поэтому наша основная ключевая задача - помочь каждому человеку".

В Палате представителей собрались люди различных специальностей и наша задача - адаптировать нормативный акт профильного министерства с учетом жизни и потребностей наших избирателей. А наши избиратели нам в этом помогают, - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Стома.