Торговля в сельской местности, благоустройство - с какими вопросами приходят к депутатам
Быть внимательными к вопросам людей на местах - одна из важных задач для депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Эту неделю народные избранники работают в своих округах. Встречи в формате открытого диалога, приемы граждан, общение с молодежью - все это дает четкое представление, какие вопросы волнуют белорусов.
Вопросы, с которыми люди обращаются к депутатам Палаты представителей, разнообразные. Торговля в сельской местности, усовершенствование социальной инфраструктуры, благоустройство. Все чаще на встречи приходят с инициативами для развития деревень и агрогородков страны.
Деревня Бабыничи Полоцкого района. Депутат Александр Стома проводит встречу с людьми. Формат беседы открытый и доверительный. Народный избранник интересуется ассортиментом в магазинах и автолавках, работой ФАПа. Местные жители активно включаются в диалог. Среди озвученных вопросов: автобусное сообщение, ремонт дорог, меры и льготы для многодетных семей.
Людмила Каптур, жительница д. Богушево:
"Я свой вопрос озвучила по поводу арендного жилья. И я думаю, что меня услышали".
Светлана Дукшинская, председатель Бабыничского сельского совета:
"Вопросов много поступает в сельсовет. Мы их решаем. Встреча прошла очень дружелюбно. Я думаю, что она оставила в сердцах присутствующих хорошие впечатления".
Александр Стома, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Мы должны быть вместе с ними, решать их проблемы и оказывать содействие в создании достойных условий для жизни".
Медицина в регионах: усовершенствование оборудования и кадровый вопрос
Условия работы врачей и медсестер, оплата труда, состояние палат для пациентов, закупка нового оборудования - темы к обсуждению на встрече депутата с медиками Ветринской участковой больницы. Коллектив хорошо знаком народному избраннику. Более пяти лет все вопросы решали сообща, когда Александр Стома возглавлял Полоцкую городскую центральную больницу. В Беларуси особое внимание развитию медицины в регионах.
Наталья Саржицкая, заведующая Ветринской участковой больницей:
"Полностью сделан ремонт в стационаре, в амбулатории. Получена новая мебель для стационара. Мы не теряем с ним связи. Любые вопросы помогает решать. И нынешнее руководство уделяет внимание сельскому здравоохранению".
В этом году команду медиков Полоцкого района пополнили более 40 врачей и без малого 20 представителей среднего медперсонала. В Ветринской участковой больнице в числе молодых специалистов врач и медсестра. Ирина Котович уже успела адаптироваться на рабочем месте. Оперативно решился жилищный вопрос.
Ирина Котович, врач общей практики Ветринской участковой больницы:
"Условия мне очень нравятся, все устраивает. Я рада, что я сюда распределилась. Очень хорошо встретили. Это, в принципе, была самая основа, почему я здесь рада остаться".
Помочь каждому человеку
В поле зрения депутата Палаты представителей магазины: ассортимент, стоимость продукции, соблюдение сроков реализации. Полоцкий сельский избирательный округ № 28 не простой.
Он включает сразу пять районов - в течение недели необходимо посетить каждый. В решение задач вовлечены и молодые парламентарии.
Александр Соколов, член Молодежного совета Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"При работе в округе совместно с депутатом самая важная и интересная часть - это работа с населением. Живое общение, узнать, какие проблемы на данный момент беспокоят жителей нашей страны".
Александр Колодынский, первый зампредседателя Полоцкого райисполкома:
"Мы работаем все вместе. Тандем в чем заключается? Мы должны понимать, что мы делаем одно дело. Поэтому наша основная ключевая задача - помочь каждому человеку".
В Палате представителей собрались люди различных специальностей и наша задача - адаптировать нормативный акт профильного министерства с учетом жизни и потребностей наших избирателей. А наши избиратели нам в этом помогают, - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Стома.
Именно поэтому все вопросы, поступившие депутатам Палаты представителей от людей, анализируются. Ведь от решения каждого зависит развитие регионов, а значит, и страны.