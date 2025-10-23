Очереди вместо комфорта: недостаток транспорта стал главным врагом городов-спутников

Фото: Минская правда news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/190c05ef-2e3f-409c-87b9-468bd025f235/conversions/56d18af8-6355-41b6-9ddd-69dbaec83e3e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/190c05ef-2e3f-409c-87b9-468bd025f235/conversions/56d18af8-6355-41b6-9ddd-69dbaec83e3e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/190c05ef-2e3f-409c-87b9-468bd025f235/conversions/56d18af8-6355-41b6-9ddd-69dbaec83e3e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/190c05ef-2e3f-409c-87b9-468bd025f235/conversions/56d18af8-6355-41b6-9ddd-69dbaec83e3e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Минская правда

Города-спутники в Беларуси объединяет одно ключевое преимущество - близость к крупным центрам. Расположенные не далее 30 км от Минска, Бреста или Гродно, они позволяют за 15-20 минут на машине променять суету мегаполиса на спокойствие и комфорт благоустроенного пригорода.

Города - спутники - это будущее Беларуси. Да, сейчас они есть у Гродно, Бреста и Минска, но в перспективе будут и у Гомеля, Витебска и Могилева. Жилье в таких городах по качеству не хуже, а вот по цене дешевле. Если в Минске однокомнатная квартира в среднем 200 тыс. белорусских рублей, то в Смолевичах 120 тыс.

При этом уровень образовательной инфраструктуры в городах-спутниках зачастую превосходит столичный. Яркий пример - школа в Фаниполе, рассчитанная на 700 учащихся и построенная в 2025 году.

Школа в Фаниполе

Ее оснащение соответствует самым современным стандартам: помимо учебных классов, здесь имеются тренажерный, хореографический, музыкальный и гимнастический залы, а также бассейн, что создает все условия для комплексного развития детей.

А главное преимущества городов-спутников - это новые рабочие места для молодых специалистов. Кстати, в этой школе их абсолютное большинство. Закрепиться здесь легко: рядом строится новый микрорайон, а к концу 2025 года появятся еще четыре жилых дома.

Новый микрорайон в Фаниполе

Фаниполь, наряду со Смолевичами, является значимым промышленным узлом. Наличие здесь крупной птицефабрики открывает дополнительные карьерные перспективы для будущих специалистов.

Параллельно в городе ведется активное развитие социальной инфраструктуры - строится новая поликлиника на 400 посещений в смену (что вдвое превышает возможности старой), а прежнее здание медучреждения будет переоборудовано под художественную школу. Ввод объектов в эксплуатацию планируется к 2027 году.

И если в социальной сфере города-спутники мало в чем уступают Минску, то о транспорте такого не скажешь. Не первый год в час-пик люди не могут уехать на работу в Минск - проезжает одна маршрутка, за ней другая и все заполнены.

Рост населения увеличил пассажиропоток, но не количество транспорта. Маршруток не хватает, а существующие рейсы часто не соблюдают расписание.

Очереди на маршрутку в Фаниполе

Елена Голенда, ведущий государственный инспектор КГК Минской области:

"За истекший период 2025 года ни в один из городов-спутников не выполнено запланированное количество рейсов. И хотя этот процент не большой, но в каждой отдельной ситуации человек не смог вовремя приехать на работу".

Елена Голенда, ведущий государственный инспектор КГК Минской области

Решить проблему Миноблпассажиртранс предлагает следующим образом - добавить дополнительный маршрут, который будет короче, но и время ожидания сократится.

"Если отдельно взять маршрут Фаниполь-Минск, количество рейсов в промежутке с 6:00 до 9:00 утра будет увеличено с 20 до 34 рейсов", - сообщил директор ГП "Миноблпассажиртранс" Александр Кохно.

Директор ГП "Миноблпассажиртранс" Александр Кохно

Необходимость организации скоростного транспортного сообщения со столицей для городов-спутников неоднократно подчеркивал Президент Беларуси Александр Лукашенко: "Допустим, Логойск, Дзержинск, Смолевичи - должна быть железная дорога, а по ней должна ходить очень быстрая техника. Чтобы за 20 минут человек мог из Дзержинска доехать до Минска, тогда не будет проблемы с работой".

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Претензии к транспорту и в самих Смолевичах - число автобусных маршрутов в городе минимальное, а интервалы между рейсами большие. Вариант один - доехать либо на маршрутке, либо на такси.

Еще одна проблема в Смолевичах - железнодорожный переезд, который фактически разделяет город на две части. Некоторые водители могут стоять в очереди по 40 минут.

Алексей Горбач, заместитель председателя Смолевичского райисполкома:

"У нас уже разработана проектно-сметная документация, в данном проекте предусматривается строительство путепровода через железнодорожный переезд, в 2026 году мы планируем начать реализацию этого проекта. 25 месяцев - срок строительства".

Алексей Горбач, заместитель председателя Смолевичского райисполкома

На этом месте построят и новую автостанцию, куда будет курсировать весь транспорт. Такое решение будет очень кстати и для новых жителей. Смолевичи имеет огромный производственный потенциал - машиностроение, пищевая, лесная и деревообрабатывающая промышленности. Рядом и индустриальный парк "Великий камень" - это все новые рабочие места, ведь задача городов спутников разгрузить столицу.

"Минск нельзя заселять. Может, после меня уже вам захочется больше железобетона и больше "стекляшек". Вы видите, что в разных местах несколько "стекляшек" мы построили, для того, чтобы кто-то полюбовался ими. Но не думаю, что людям очень хочется жить в этих стеклянных небоскребах", - заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Да и желающих жить "без стекляшек" становится все больше. Например, в Смолевичах есть микрорайон, который строят исключительно для минчан.

"Сейчас указом Мингорисполкома осуществляется строительство 3-х 94-квартирных жилых домов и одного 59-квартирного жилого дома. Это жилье предназначено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий города Минска, но также здесь присутствует и арендное жилье. Стоимость квадратного метра привязано к средней зарплате в Республике Беларусь", - рассказал начальник отдела архитектуры и строительства Смолевичского райисполкома Сергей Федянин.

Начальник отдела архитектуры и строительства Смолевичского райисполкома Сергей Федянин

Инфраструктура микрорайона активно развивается: школа на 1000 мест уже готова на 90 % и откроется в следующем году, а строительство детского сада, запланированного на 2027 год, уже начато.

Такие масштабы требуют модернизации коммунальных систем. Вместо простого ремонта старых очистных сооружений будут построены новые, что улучшит качество очистки воды и снизит расход электроэнергии.

Главная задача всех нововведений - улучшить условия для жизни в городах-спутниках, чтобы они были столь же комфортными, как в столице, Бресте и Гродно. Многое уже сделано и, если решить оставшиеся проблемы, жизнь в городах-спутниках станет еще лучше.

Почему население городов-спутников Минска растет, а Скиделя и Жабинок (городов-спутников Гродно и Бреста) - нет? Какие шаги предпринимают власти для повышения привлекательности этих городов? Смотрите в программе "На контроле Президента".