Очереди вместо комфорта: недостаток транспорта стал главным врагом городов-спутников
Автор:Дарья Рачко
Города-спутники в Беларуси объединяет одно ключевое преимущество - близость к крупным центрам. Расположенные не далее 30 км от Минска, Бреста или Гродно, они позволяют за 15-20 минут на машине променять суету мегаполиса на спокойствие и комфорт благоустроенного пригорода.
Города - спутники - это будущее Беларуси. Да, сейчас они есть у Гродно, Бреста и Минска, но в перспективе будут и у Гомеля, Витебска и Могилева. Жилье в таких городах по качеству не хуже, а вот по цене дешевле. Если в Минске однокомнатная квартира в среднем 200 тыс. белорусских рублей, то в Смолевичах 120 тыс.
При этом уровень образовательной инфраструктуры в городах-спутниках зачастую превосходит столичный. Яркий пример - школа в Фаниполе, рассчитанная на 700 учащихся и построенная в 2025 году.
Ее оснащение соответствует самым современным стандартам: помимо учебных классов, здесь имеются тренажерный, хореографический, музыкальный и гимнастический залы, а также бассейн, что создает все условия для комплексного развития детей.
А главное преимущества городов-спутников - это новые рабочие места для молодых специалистов. Кстати, в этой школе их абсолютное большинство. Закрепиться здесь легко: рядом строится новый микрорайон, а к концу 2025 года появятся еще четыре жилых дома.
Фаниполь, наряду со Смолевичами, является значимым промышленным узлом. Наличие здесь крупной птицефабрики открывает дополнительные карьерные перспективы для будущих специалистов.
Параллельно в городе ведется активное развитие социальной инфраструктуры - строится новая поликлиника на 400 посещений в смену (что вдвое превышает возможности старой), а прежнее здание медучреждения будет переоборудовано под художественную школу. Ввод объектов в эксплуатацию планируется к 2027 году.
И если в социальной сфере города-спутники мало в чем уступают Минску, то о транспорте такого не скажешь. Не первый год в час-пик люди не могут уехать на работу в Минск - проезжает одна маршрутка, за ней другая и все заполнены.
Рост населения увеличил пассажиропоток, но не количество транспорта. Маршруток не хватает, а существующие рейсы часто не соблюдают расписание.
Елена Голенда, ведущий государственный инспектор КГК Минской области:
"За истекший период 2025 года ни в один из городов-спутников не выполнено запланированное количество рейсов. И хотя этот процент не большой, но в каждой отдельной ситуации человек не смог вовремя приехать на работу".
Решить проблему Миноблпассажиртранс предлагает следующим образом - добавить дополнительный маршрут, который будет короче, но и время ожидания сократится.
"Если отдельно взять маршрут Фаниполь-Минск, количество рейсов в промежутке с 6:00 до 9:00 утра будет увеличено с 20 до 34 рейсов", - сообщил директор ГП "Миноблпассажиртранс" Александр Кохно.
Необходимость организации скоростного транспортного сообщения со столицей для городов-спутников неоднократно подчеркивал Президент Беларуси Александр Лукашенко: "Допустим, Логойск, Дзержинск, Смолевичи - должна быть железная дорога, а по ней должна ходить очень быстрая техника. Чтобы за 20 минут человек мог из Дзержинска доехать до Минска, тогда не будет проблемы с работой".
Претензии к транспорту и в самих Смолевичах - число автобусных маршрутов в городе минимальное, а интервалы между рейсами большие. Вариант один - доехать либо на маршрутке, либо на такси.
Еще одна проблема в Смолевичах - железнодорожный переезд, который фактически разделяет город на две части. Некоторые водители могут стоять в очереди по 40 минут.
Алексей Горбач, заместитель председателя Смолевичского райисполкома:
"У нас уже разработана проектно-сметная документация, в данном проекте предусматривается строительство путепровода через железнодорожный переезд, в 2026 году мы планируем начать реализацию этого проекта. 25 месяцев - срок строительства".
На этом месте построят и новую автостанцию, куда будет курсировать весь транспорт. Такое решение будет очень кстати и для новых жителей. Смолевичи имеет огромный производственный потенциал - машиностроение, пищевая, лесная и деревообрабатывающая промышленности. Рядом и индустриальный парк "Великий камень" - это все новые рабочие места, ведь задача городов спутников разгрузить столицу.
"Минск нельзя заселять. Может, после меня уже вам захочется больше железобетона и больше "стекляшек". Вы видите, что в разных местах несколько "стекляшек" мы построили, для того, чтобы кто-то полюбовался ими. Но не думаю, что людям очень хочется жить в этих стеклянных небоскребах", - заявил Александр Лукашенко.
Да и желающих жить "без стекляшек" становится все больше. Например, в Смолевичах есть микрорайон, который строят исключительно для минчан.
"Сейчас указом Мингорисполкома осуществляется строительство 3-х 94-квартирных жилых домов и одного 59-квартирного жилого дома. Это жилье предназначено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий города Минска, но также здесь присутствует и арендное жилье. Стоимость квадратного метра привязано к средней зарплате в Республике Беларусь", - рассказал начальник отдела архитектуры и строительства Смолевичского райисполкома Сергей Федянин.
Инфраструктура микрорайона активно развивается: школа на 1000 мест уже готова на 90 % и откроется в следующем году, а строительство детского сада, запланированного на 2027 год, уже начато.
Такие масштабы требуют модернизации коммунальных систем. Вместо простого ремонта старых очистных сооружений будут построены новые, что улучшит качество очистки воды и снизит расход электроэнергии.
Главная задача всех нововведений - улучшить условия для жизни в городах-спутниках, чтобы они были столь же комфортными, как в столице, Бресте и Гродно. Многое уже сделано и, если решить оставшиеся проблемы, жизнь в городах-спутниках станет еще лучше.
