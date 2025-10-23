От птичьего гриппа в Германии погибли более тысячи журавлей

Вспышка птичьего гриппа привела к беспрецедентным масштабам гибели журавлей в германской федеральной земле Бранденбург и ряде других регионов страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Согласно официальным данным властей Бранденбурга, уже обнаружено более 1 тыс. мертвых журавлей. Из-за труднодоступной местности волонтеры испытывают сложности с зачисткой территории и используют беспилотники для обнаружения погибших птиц. "Мы окружены погибшими птицами", - заявил агентству один из волонтеров, участвующий в зачистке территории.

Специалисты оценивают общее количество журавлей, погибших по всей стране в результате текущей вспышки, примерно в 2 тыс. особей. Агентство отмечает, что подобный масштаб гибели журавлей является беспрецедентным для Германии.

Ситуация затронула птицеводческие хозяйства в нескольких федеральных землях. В Бранденбурге, Мекленбурге - Передней Померании и Нижней Саксонии забили не менее 170 тыс. птиц разных видов. Эксперты установили, что причиной гибели журавлей стало заражение птичьим гриппом типа H5N1. Они предупреждают, что этот вирус чрезвычайно заразен и смертелен для птиц. Ввиду миграционной активности диких популяций риск дальнейшего широкого распространения вируса оценивается как высокий.