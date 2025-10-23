3.66 BYN
Президент США придерживается тактики давления - мнения экспертов
Дональд Трамп придерживается своей излюбленной тактики: сначала манипуляции и давление, а затем готовность к разговорам. Но все действия всегда ради собственной выгоды. Послушаем мнение экспертов.
Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:
"Трамп крайне импульсивен, это его старый прием, старая уловка еще со времен работы в бизнес-среде. То, что Трамп то повышает, то занижает ставки, при этом без зазрения совести играя на бирже, зарабатывает просто миллиарды долларов, позволяя по крайней мере зарабатывать его окружению, его команде. В данном случае, я думаю, что он пытается торговаться с Владимиром Путиным, потому что Трамп с одной стороны заинтересован в мире, в эффективном торгово-экономическом сотрудничестве с Россией. С другой стороны, его вполне устраивает ситуация, при которой состояние конфликта сохраняется".
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):
"Трамп, во-первых, использует свою излюбленную тактику подготовки к переговорам, которая состоит в том, что он наскакивает, потом отскакивает, и после этого уже выдвигает какие-то предложения и начинает разговаривать на нормальных тонах. Но начинает эту подготовку он всегда с грубого наскока. То есть проверяет своих собеседников на прочность и вообще смотрит, испугаются они или нет. Непонятно совершенно, почему он до сих пор эту тактику применяет в отношении представителей Российской Федерации, потому что наше руководство показало, что оно не боится Трампа, знает его тактику и что наше руководство невозможно напугать подобного рода понтами. Но, видимо, Трамп надеется на что-то лучшее".