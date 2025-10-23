Президент США придерживается тактики давления - мнения экспертов

Дональд Трамп придерживается своей излюбленной тактики: сначала манипуляции и давление, а затем готовность к разговорам. Но все действия всегда ради собственной выгоды. Послушаем мнение экспертов.

Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:

"Трамп крайне импульсивен, это его старый прием, старая уловка еще со времен работы в бизнес-среде. То, что Трамп то повышает, то занижает ставки, при этом без зазрения совести играя на бирже, зарабатывает просто миллиарды долларов, позволяя по крайней мере зарабатывать его окружению, его команде. В данном случае, я думаю, что он пытается торговаться с Владимиром Путиным, потому что Трамп с одной стороны заинтересован в мире, в эффективном торгово-экономическом сотрудничестве с Россией. С другой стороны, его вполне устраивает ситуация, при которой состояние конфликта сохраняется".

Манойло: Действия президента США направлены на достижение собственной выгоды

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8992379-1a75-4827-b24f-eeb2e1dc5b81/conversions/994df53b-1679-4a4d-8722-531cbf81d374-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8992379-1a75-4827-b24f-eeb2e1dc5b81/conversions/994df53b-1679-4a4d-8722-531cbf81d374-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8992379-1a75-4827-b24f-eeb2e1dc5b81/conversions/994df53b-1679-4a4d-8722-531cbf81d374-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8992379-1a75-4827-b24f-eeb2e1dc5b81/conversions/994df53b-1679-4a4d-8722-531cbf81d374-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):