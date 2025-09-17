3.65 BYN
Единый урок, посвященный Дню народного единства прошел в минской "Школе мира" № 118
Единый урок, посвященный Дню народного единства, сегодня объединяет школьников по всей Беларуси.
Символично, что столичной школе № 118 в этом году присвоен статус "Школа мира" и имя маршала Константина Рокоссовского.
На уроке в формате открытого диалога ребята вместе с педагогами вспоминают исторические события, которые объединили наш народ, героическое прошлое Беларуси, размышляют о значении единства и сплоченности в современном мире и делятся своими мыслями о роли каждого в будущем страны.
День народного единства - 17 сентября - дата, которая сплотила миллионы белорусов и стала импульсом для новых свершений. Тематические единые уроки уже стали доброй традицией. В учебных заведениях их проводят на постоянной основе, рассказывая школьникам о значимых и памятных датах нашей страны.