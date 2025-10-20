ЭКО в Беларуси: в приоритете - охрана материнства и детства

Более 500 детей родились в Беларуси за 9 месяцев 2025 года благодаря ЭКО. Эффективность применения попытки репродуктивной технологии достигает более 40 %, что соответствует мировым стандартам.

В 2024 году расходы на предоставление одной бесплатной попытки ЭКО из республиканского бюджета составили почти 6 млн белорусских рублей.

Двойняшек Яну и Марину в семью Адамович аист принес 7 месяцев назад. Тогда же Светлана и Александр обрели статус многодетных родителей. Еще несколько лет назад сложно было поверить, что в их доме однажды зазвучит громкий детский смех. За плечами у пары - 10 лет тщетных попыток забеременеть самостоятельно. Счастливым билетом стало ЭКО.

Светлана Адамович, многодетная мама:

"Были две неудачные попытки, мы уже опустили руки. Репродуктолог сказала, что есть государственная попытка, которая выделяется молодым парам. Мы одни из первых по Минской области подали заявление. В итоге у нас появилась наша Настенька".

В Беларуси около 15 % супружеских пар сталкиваются с тем, что не могут забеременеть самостоятельно. В этом случае на помощь приходят современные технологии, золотые руки медиков и научные разработки. Беларусь - один из региональных лидеров в сфере репродуктивных технологий. За 20 лет применения процедуры на свет появились уже 10 тыс. белорусов.

Ирина Дусь, завотделением вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ "Мать и дитя":

"Программа ЭКО с бюджетным финансированием внедрена в 2021 году по указу Президента № 171 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан". За это время уже тысячи пациенток обратились для проведения данной программы".