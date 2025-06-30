Эксперт: ЕАЭС - это про благосостояние граждан и улучшение жизни

Одним из самых обсуждаемых тезисов в кулуарах и на площадке Евразийского экономического форума стал вопрос позиционирования евразийского пространства. Был разговор о необходимости больше рассказывать гражданам о том, какие плюсы дает такая система кооперации. Этот вопрос обсудили в студии "Первого информационного" с аналитиком Павлом Ждановичем.

По словам эксперта, прошедший международный форум был организован на высшем уровне. Об этом говорили в официальных интервью непосредственные участники данного мероприятия. Отмечалось, что Республика Беларусь действительно способна принимать подобного рода международные мероприятия и проводить их на самом высоком уровне.

"На повестке стояли не только экономические вопросы, которые являлись основной тематикой данного форума, но и вопросы продвижения той информации, которая связана с деятельностью и функционированием Евразийского экономического союза. Одна из составляющих того, чем занимается ЕАЭС, - это социальные вопросы: пенсионное обеспечение, трудовая миграция. Они касаются граждан государств -участников Евразийского экономического союза", - отметил аналитик.

Лейтмотивом звучал тезис о том, что Евразийский экономический союз - это в первую очередь про благосостояние граждан и улучшение жизни каждого человека.