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Эксперт: ЕАЭС - это про благосостояние граждан и улучшение жизни
Одним из самых обсуждаемых тезисов в кулуарах и на площадке Евразийского экономического форума стал вопрос позиционирования евразийского пространства. Был разговор о необходимости больше рассказывать гражданам о том, какие плюсы дает такая система кооперации. Этот вопрос обсудили в студии "Первого информационного" с аналитиком Павлом Ждановичем.
По словам эксперта, прошедший международный форум был организован на высшем уровне. Об этом говорили в официальных интервью непосредственные участники данного мероприятия. Отмечалось, что Республика Беларусь действительно способна принимать подобного рода международные мероприятия и проводить их на самом высоком уровне.
"На повестке стояли не только экономические вопросы, которые являлись основной тематикой данного форума, но и вопросы продвижения той информации, которая связана с деятельностью и функционированием Евразийского экономического союза. Одна из составляющих того, чем занимается ЕАЭС, - это социальные вопросы: пенсионное обеспечение, трудовая миграция. Они касаются граждан государств -участников Евразийского экономического союза", - отметил аналитик.
Лейтмотивом звучал тезис о том, что Евразийский экономический союз - это в первую очередь про благосостояние граждан и улучшение жизни каждого человека.
"ЕАЭС - достаточно молодое интеграционное объединение, но оно динамично развивается и показывает реальные успехи в своем развитии. Белорусский лидер Александр Лукашенко говорил о новом формате - ЕАЭС-2.0. Были обозначены 7 основных направлений, по которым в дальнейшем должно развиваться данное интеграционное объединение. Они затрагивают различные сферы: от космических технологий до вопросов, связанных с информационными технологиями. В конечном итоге достижение целей по всем 7 пунктам ведет к росту благосостояния и благополучия граждан стран - участников ЕАЭС", - прокомментировал Павел Жданович.