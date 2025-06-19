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Эксперт: Эскалация между Израилем и Ираном - результат долгосрочных планов
Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Речь идет не столько о причине обострения, сколько о выплеске энергии, исходящей от Израиля. Израиль давно вынашивал эти планы, о чем свидетельствуют заявления Нетаньяху.
В "Актуальном интервью" директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко проанализировал обострение ситуации на Ближнем Востоке, обмен ударами между Израилем и Ираном, а также влияние этих событий на мировую политику, экономику и безопасность.
"Израиль выдержал 60 дней, которые США отвели Ирану на внеядерную сделку, и ровно на 61-й день нанес удары. У Израиля был цейтнот, он прикрывается тем, что у Ирана осталось пару дней до создания ядерной бомбы", - отметил Никита Беленченко.
По мнению эксперта, исходя из складывающейся ситуации на Ближнем Востоке, сложно говорить о провале дипломатии США. "Скорее это долгоиграющий план. В США идет борьба между республиканцами и демократами. Демократы перебазировались на территорию Евросоюза и ведут там борьбу, в том числе мешая США в миротворческой миссии. Великобритания, вышедшая из ЕС, пытается заявить о себе как о новом мировом центре и поддерживает демократизацию. Сейчас наблюдается тенденция, когда жертва - это население, а агрессоров три: Китай, Иран и Россия. Их выставляют в роли Гитлера, с которым нельзя договариваться. А силы, которые могут противостоять агрессорам - Евросоюз, Великобритания и США", - рассказал Никита Беленченко.
Эксперт отметил, что ситуация на Ближнем Востоке влияет на экономическую и политическую обстановку в мире. Например, один из путей проекта "Один пояс - один путь" проходит через Иран, а в настоящее время он может быть заморожен. Европа может лишиться китайских товаров.