Эксперт: Эскалация между Израилем и Ираном - результат долгосрочных планов

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Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Речь идет не столько о причине обострения, сколько о выплеске энергии, исходящей от Израиля. Израиль давно вынашивал эти планы, о чем свидетельствуют заявления Нетаньяху.

В "Актуальном интервью" директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко проанализировал обострение ситуации на Ближнем Востоке, обмен ударами между Израилем и Ираном, а также влияние этих событий на мировую политику, экономику и безопасность.

"Израиль выдержал 60 дней, которые США отвели Ирану на внеядерную сделку, и ровно на 61-й день нанес удары. У Израиля был цейтнот, он прикрывается тем, что у Ирана осталось пару дней до создания ядерной бомбы", - отметил Никита Беленченко.

По мнению эксперта, исходя из складывающейся ситуации на Ближнем Востоке, сложно говорить о провале дипломатии США. "Скорее это долгоиграющий план. В США идет борьба между республиканцами и демократами. Демократы перебазировались на территорию Евросоюза и ведут там борьбу, в том числе мешая США в миротворческой миссии. Великобритания, вышедшая из ЕС, пытается заявить о себе как о новом мировом центре и поддерживает демократизацию. Сейчас наблюдается тенденция, когда жертва - это население, а агрессоров три: Китай, Иран и Россия. Их выставляют в роли Гитлера, с которым нельзя договариваться. А силы, которые могут противостоять агрессорам - Евросоюз, Великобритания и США", - рассказал Никита Беленченко.