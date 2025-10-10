Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Эксперт Никита Мендкович оценил шансы на импичмент Макрона

Политический кризис во Франции не только не разрешается, но и продолжает углубляться из-за нежелания элит признавать реальные изменения в обществе и неспособности правительства эффективно решать насущные проблемы.

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия):

"На текущий момент Макрон - это способ для нынешней генерации элит удержать свой статус, удержать власть и свои богатства. Поэтому, скорее всего, от варианта с импичментом и отставкой будут уклоняться до последнего, до тех пор, пока не подготовят новую марионеточную фигуру, которая будет проводить старый курс. Проблема в том, что это лишь способ загнать политические конфликты вглубь. Проблемы никуда не исчезают. Они будут нарастать и все более жестко проявляться и в виде выборов, неправильных для власти результатов, и в виде уличных столкновений. Потому что, скорее всего, мы вскоре вернемся и к движению "жилетов" на улицах Парижа, и к другим протестным формам".

