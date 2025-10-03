Эксперт оценил шансы Украины на вступление в ЕС и НАТО

Украина переживает тяжелые потери - человеческие, экономические и политические. На этом фоне разговоры о вступлении в ЕС и НАТО выглядят, по мнению экспертов, лишь опасными политическими манипуляциями.

"Минус 30 млн украинцев на территории Украины. Это война, на сегодняшний день это примерно 10 тысяч погибших и тяжелораненых на территории Украины ежемесячно, это разрушение, потеря экономики, субъектности, промышленности и потеря, самое главное, человеческого потенциала и поколения людей. Поэтому перспективы вступления в ЕС и в НАТО, я считаю, это сегодня абсолютно преступные для Украины политические манипуляции".