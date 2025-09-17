Эксперт: Увеличение войск НАТО в Польше - это серьезнейшая угроза

"Когда на твоих границах наращивается присутствие вооруженных сил других государств, то, конечно, это в любом случае серьезнейший сигнал и серьезнейшая угроза вне зависимости от того, что декларируют те или иные государства , - сказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов. - Особенно в нынешних условиях, когда одной спички может хватить для того, чтобы разжечь конфликт на ровном месте" .

Эксперт напомнил про случай с БПЛА. "Привожу пример с этими фанерными беспилотниками-болванками, вызвавшими такой шум и ажиотаж на Западе, в Польше, в НАТО. Вы же понимаете, еще одна-две провокации, где-то может бочка и зажечься, где-то кто-то может ответить на ложный огонь, на "дружеский" огонь, на какие-то там провокации, которые устроит третья сторона, например, Украина, как уже бывало. Мы же слышали интервью Дуды, когда он всего-то неделю-две как покинул пост президента и так спокойно, с улыбочкой признал, что в 2022 году Украина пыталась устроить провокацию, пыталась использовать прилет этой украинской ракеты и убийство двух польских граждан как повод для втягивания НАТО и Польши в войну с Россией", - напомнил Владимир Корнилов.