Эксперт: Увеличение войск НАТО в Польше - это серьезнейшая угроза
Когда на границе наращивается присутствие вооруженных сил других государств, это угроза независимо от того, что декларируют эти самые государства.
"Когда на твоих границах наращивается присутствие вооруженных сил других государств, то, конечно, это в любом случае серьезнейший сигнал и серьезнейшая угроза вне зависимости от того, что декларируют те или иные государства, - сказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов. - Особенно в нынешних условиях, когда одной спички может хватить для того, чтобы разжечь конфликт на ровном месте".
Эксперт напомнил про случай с БПЛА. "Привожу пример с этими фанерными беспилотниками-болванками, вызвавшими такой шум и ажиотаж на Западе, в Польше, в НАТО. Вы же понимаете, еще одна-две провокации, где-то может бочка и зажечься, где-то кто-то может ответить на ложный огонь, на "дружеский" огонь, на какие-то там провокации, которые устроит третья сторона, например, Украина, как уже бывало. Мы же слышали интервью Дуды, когда он всего-то неделю-две как покинул пост президента и так спокойно, с улыбочкой признал, что в 2022 году Украина пыталась устроить провокацию, пыталась использовать прилет этой украинской ракеты и убийство двух польских граждан как повод для втягивания НАТО и Польши в войну с Россией", - напомнил Владимир Корнилов.