За несколько часов до переговоров с Владимиром Путиным Дональд Трамп совершил телефонный звонок Александру Лукашенко. Эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко считает, что это означает признание объективности позиции Минска и белорусского опыта в организации переговорных процессов.

В "Актуальном интервью" Александр Тищенко рассказал, почему Трамп позвонил Лукашенко перед переговорами на Аляске и почему Европа осталась на втором плане.

"Минск - самая адекватная и объективная точка для переговоров, кратчайший путь между Востоком и Западом с точки зрения дипломатии. Я предполагаю, что Трамп рассматривает Минск как площадку будущих переговоров, признает в белорусском лидере личность, совпадающую с его логикой и политикой. Для Трампа важна личность лидера страны", - отметил Александр Тищенко.

По мнению эксперта, Трамп игрок и поступает с европейскими государствами как с проигравшими. "Они проиграли все и теперь в их услугах не нуждаются. А Трамп не собирается делиться достижениями с теми, кто к ним не причастен", - заявил Александр Тищенко.

Сейчас каждому выданы новые роли: Зеленскому - сдаваться, Европе - хлопать мирным инициативам.