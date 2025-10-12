Профтех как путевка в жизнь: надежное ремесло и старт головокружительной карьеры

Октябрь отметился в календаре белорусов россыпью праздничных событий и памятных дат. На прошлой неделе системе профессионального образования Беларуси исполнилось 85 лет! Каждый год тысячи выпускников колледжей приходят на предприятия страны, чтобы стать надежной опорой белорусской экономики и социальной сферы.

Их история - лучшее доказательство, что современное профессиональное образование в Беларуси - это в первую очередь про реальные компетенции. Это и про людей, которые умеют делать то, что нельзя купить за деньги - белорусское качество. О тех, кто напрямую отвечает за ВВП, расскажем в сюжете.

Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно. Мудрость, проверенная веками. Но есть в Беларуси место, где эта формула оживает уже 85 лет. Здесь не просто учат - здесь куют характер. Где золотые руки и светлая голова - не красивая метафора, а формула успеха. Это система профессионального образования - настоящая кузница судеб нашей страны".

Для многих профтех стал путевкой в жизнь, надежным ремеслом, а для кого-то и стартом для головокружительной карьеры.

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:

"В последние несколько лет наблюдается тенденция увеличения количества абитуриентов, поступающих в колледжи. Например, в этом году на 1 тыс. человек больше принято, потому что позволяет демографическая ситуация. Наша задача, чтобы было актуальное содержание подготовки, и ребята выходили в новые производства или модернизированные места, принося пользу для развития экономики. Преподаватели, мастера производственного обучения, руководители колледжей - это люди, преданные педагогическому труду. И нельзя не упомянуть ветеранов".

85 лет для системы профессионального образования

Юбилей - это всегда повод подвести итоги. Но 85 лет для системы профессионального образования - это не возраст подведения черты. Гордость и слава системы профтехов - это люди, которые внесли свою славную лепту в подготовку рабочих кадров и воспитание достойных граждан нашей страны. Для многих поколений выпускников они стали примером активного участия в судьбе страны и судьбах своих учеников.

Вера Шаповал, ветеран профессионально-технического образования

Вера Шаповал, ветеран профессионально-технического образования:

"С 76-го года, 47 лет я практически проработала в системе профессионального образования на разных должностях: и мастером производственного обучения, и преподавателем, и заместителем директора. Вот это вся моя жизнь, потому что эта система - одна из самых замечательных систем, которая, в принципе, держит на высоте нашу Республику Беларусь. Потому что без кадров, без подготовки этих кадров, которыми занимаются учреждения профессионального образования, ни экономики, ни сельского хозяйства, ничего, наверное, бы не существовало".

Всего в Беларуси 290 колледжей, которые находятся в подчинении не только Министерства образования, но и министерств культуры, спорта, сельского хозяйства. В колледжах функционируют уже 53 центра компетенций. Их задача - опережающее внедрение новейших технологий и обучение работе на высокотехнологичном оборудовании.

Александр Сегодник, председатель комиссии по работе с молодежью и патриотическому воспитанию населения Гродненского областного Совета ветеранов:

"Система профтех - это была мощнейшая система, которая заботилась о трудовых ресурсах страны. В каждый период, конечно, несколько задачи меняются, но суть остается. Суть - это подготовка квалифицированных рабочих кадров. Государство во все периоды через систему профтехобразования создавало мощь своей страны".

Путь длиною в целую жизнь - от школ фабрично-заводского обучения, которые в суровые военные и послевоенные годы давали путевку в профессию тысячам молодых людей, до современных колледжей и центров компетенций, где готовят специалистов для экономики будущего. Многие ребята признаются, работа, которая горит в руках, раскрывает потенциал и мотивирует на новые международные рекорды. Наша Мария Король уже совсем скоро представит страну на международных соревнованиях по профмастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Мария Король, учащаяся Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна им. Н. А. Кедышко

Мария Король, учащаяся Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна им. Н. А. Кедышко:

"Цветы я люблю. Они красивые, вкусно пахнут, ну и выглядят красиво. Перед поступлением был день открытых дверей. Мы с родителями сюда приехали в первый колледж. Нам провели экскурсию по колледжу. Мы выходим из колледжа. Я говорю родителям сразу: "Я сюда поступаю".

Этот огонь в глазах - и есть та самая искра, которая рождает чемпионов. Современная система профобразования - это уже не просто уроки в мастерских. Это арена для высоких профессиональных амбиций. И самые яркие звезды здесь зажигаются в тандемах, где уже стерлась грань между мастером и учеником".

Кирилл Суходольский, учащийся Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе:

"Колледж отличный, мне здесь нравится. Большая материальная база, дают на ней работать. Могу профессионально развиваться. В "ПрофСкиллс" меня пригласил куратор. Я согласился. Наставником моим стал Курносов Матвей. Он меня подготовил, научил тонкостям этого конкурса. Когда победил, была огромная радость, что не опозорил Минск, что достойно выступил".

Еще год назад два молодых человека были учеником и наставником в одном из столичных колледжей. Вместя они прошли огонь и воду чемпионатов "ПрофСкиллс", чтобы в итоге стать друзьями и коллегами.

Матвей Курносов, мастер производственного обучения Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе:

"Вначале я хотел стать обычным программистом, но бал не позволял. И увидел что-то прикольное, это профессия техник-мехатроник. Поступил и понял то, что мне больше нравится делать что-то и это ощущать руками. Я сам из города Молодечно и хотел там же и остаться. Но папа настоял, что нужно поступать в Минск, там больше возможностей. Прохожу сейчас переподготовку на мастера производственного обучения и учусь заочно в БГТУ. Делайте то, что любите, - и все получится".