Экзотические животные - что нужно знать, прежде чем заводить у себя дома необычного питомца

В одном из белорусских домов скучно никогда не бывает. За суету отвечают Толик и Кузя - еноты по происхождению, бунтари в душе и дизайнеры по образованию.

У питомцев Юлии Вахитовой отдельная жилплощадь со всем необходимым собственный диван, колесо для поддержания физической формы, место для сна и дизайнерский гамак для отдыха. Летом здесь прохладно, а зимой тепло.

Купить в Беларуси енота-полоскуна можно примерно за 800 рублей. А теперь внимание, особенно тем, кто, поддавшись этой енотомимишности, решил сам завести такого питомца.

"На самом деле я всех отговариваю заводить енотов. Во-первых, еноты не любят детей. То есть, если у тебя есть ребенок до 10 лет, вообще про енота надо забыть, потому что они ребенка воспринимают как игрушку. То есть он будет с ним играть, он будет его кусать. Ребенок его подтянет за хвост, енот, естественно, его укусит. Енот это тот же ребенок, у него руки, просто он не разговаривает. Плюс они очень вредные, постоянно шкодничают, их тяжело содержать, например, в плане еды. Они очень привередливые. То есть сегодня я хочу индейку, завтра я хочу курицу, послезавтра дай мне бурак. Бардак в доме будет постоянно. Они вам и обои снимут, и телевизор вам "починят". Из ноутбука повыковыривают все кнопки", - описала жизнь с енотами их хозяйка Юлия Вахитова.

А в одной из столичных квартир прописался самый популярный аксолотль Беларуси Луня, между прочим, с личным аккаунтом в соцсетях. Его приглашали даже на передачу одного из российских телеканалов.

"Мне с детства нравились такие амфибии. Я в детстве ловила лягушек, собирала, смотрела их, трогала. С аксолотля рисовали мультик "Лунтик". Я об этом узнала, и мне показалось, что имя Луня ему подойдет. Единственное то, что они любят кусаться, а по характеру они как рыбки", - поделилась хозяйка аксолотля Луни Мария Лежневич.

Луня - амбистома, встречающаяся в прохладных водах Мексики. Для Беларуси экзотика, но в аквариуме у Марии чувствуют себя как дома.

Появление одного пушистого питомца в одном из столичных парков моментально привлекло внимание. Знакомьтесь, это Булочка. А Булочка - скунс. И не надо воротить носами, эта Булочка пахнет медом и сиренью.

Булочка родом из Новосибирска. В Беларуси она одна такая яркая и неповторимая. Увидев камеру, сразу начинает позировать. Булочка актриса, за ее пушистыми лапками съемки в модных журналах и трех фильмах.

"Если кто-то хочет завести себе именно преданного питомца, то мне кажется, подойдут скунсы. Потому что они что-то между кошкой и собакой. Ее не обязательно выгуливать, она очень любвеобильная, преданная, домашняя, семейная. Она любит заползать в кровать, она с нами даже иногда спит", - рассказала хозяйка домашнего скунса Булочки Ольга Грац.

Еноты, скунсы, хамелеоны, крысы и даже некоторые змеи. Заводить экзотического питомца в нашей стране можно, но осторожно. Главное правильный уход, безопасность, в том числе для соседей, и полное соблюдение законодательства. А вот медведи, крокодилы, ядовитые змеи, электрические сомы и угри, крупные питоны и даже красноухая черепашка под запретом.

"Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь №34 установлен перечень диких животных, которые запрещены для содержания в домашних условиях и на придомовой территории. В данный перечень включены животные, которые потенциально могут нанести вред жизни и здоровью граждан. Существует три группы диких животных, которые подлежат регистрации. Это животные, которые относятся в Красную книгу Республики Беларусь, животные, которые являются образцами СИТЕС, а также животные, отлов которых в целях содержания и разведения в неволе осуществляется на основании разрешения на изъятие их из среды обитания, выданного Минприроды", - отметила консультант Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Елизавета Реут.

Первые две категории регистрирует непосредственно Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Последнюю категорию животных регистрируют областные комитеты природных ресурсов. Дикие животные обязаны быть зарегистрированы в течение одного месяца со дня их приобретения. Если граждане не зарегистрировали таких животных, предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от 20 до 200 базовых величин. При регистрации таких диких животных территориальные органы проверяют условия содержания, которые должны соответствовать требованию постановления Минприроды №16 и должны отвечать всем биологическим особенностям вида.

В одной из минских квартир живет игуана Джозефина, она тоже пробует себя в кино, а еще отжала у хозяйки Виктории целый балкон. Джози в еде неприхотлива, она травоядная, с удовольствием похрустит веточкой укропа или перекусит манго. Раз в год она проходит полный чекап - анализы, УЗИ, все как у людей. На то, чтобы в случае необходимости спасти своего питомца, их владельцы идут на все.

Как у истинной леди, у Джози свой гардероб, в котором много платьев, но игуана предпочитает стиль милитари. Она любит гулять на улице и очень хочет найти друзей.

Мода на экзотику порождает спрос, а заодно и желание особо недобросовестных заработать на этом деньги. Например, ввезти в страну парочку змей, естественно, нелегально. Контрабанда диких и экзотических животных - один из самых прибыльных криминальных бизнесов международного масштаба. Не так давно брестские таможенники пресекли две такие попытки ввоза. Спасенные питоны поселились в столичном зоопарке.

"В первом случае брестскими таможенниками был найден тайник с 19 королевским питонами. Водитель спрятал контейнер со змеями в ступеньках рейсового автобуса. Брестскими таможенниками данный тайник был выявлен с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. Во втором случае ситуация была аналогичная. Случай произошел буквально через пару месяцев. В том же самом рейсовом автобусе, следовавшем по аналогичному маршруту Польша-Беларусь, было выявлено 15 питонов, однако тайник уже был в нише из-под холодильника", - рассказала главный инспектор Государственного таможенного комитета Беларуси Ксения Хацкевич.

Так сколько же стоит приобрести экзотическое животное? Розового аксолотля, например, предлагают за 35 белорусских рублей. Объявлений о продаже щенка-скунса в нашей стране отыскать не удалось. Но такой детеныш стоит примерно 1 тыс. долларов. Зато есть сурикаты почти по 2 тыс. рублей или соболята от 1,1 тыс. рублей. Йеменского хамелеона можно отыскать по стоимости от 300 рублей и выше. Больше всего объявлений о продаже разнообразных змей, маисовый полоз, например, от 200 рублей и пауков-птицеедов, они стоят всего 30.