Если востребован, то будешь закреплен - в Беларуси набирает обороты строительство арендного жилья

Белорусы сделали свой выбор в пользу действующего курса, а значит сильной экономики, социальных гарантий и роста качества жизни. Взять даже первый указ Первого на этой неделе. Об особенностях предоставления и использования арендного жилья.

Если коротко, получить квартиру теперь станет проще и дешевле. Местная власть будет определять, какие специалисты нужны реальному сектору экономики и социальной сфере региона. И от этого будет "плясать" распределение арендного жилья. Еще один важный момент. Рассчитывать плату будут по понижающему коэффициенту. Это значит, квартиры станут доступнее. Решение поможет привлекать работников в те сферы и те регионы, где потребность в кадрах высока.

Нового учителя химии и биологии ученики Шерстинской базовой школы приняли быстро. Ирина Хорева - молодой специалист со свежим взглядом на образовательный процесс. Сама недавно закончила Мозырский педуниверситет и по распределению попала в Ветковский район. Здесь теперь ее новый уютный дом. Вопрос решили оперативно.

"Государство очень помогает. Я думала, что буду ждать как минимум 2-3 месяца, но все решилось за 2 недели", - рассказала учительница химии и биологии Шерстинской базовой школы Ирина Хорева.

А все потому, что району действительно нужны кадры, профессионалы своего дела. Молодых специалистов готовы поддержать, и жилье здесь - один из самых главных факторов.

Константин Гончаров, директор Шерстинской базовой школы:

"Молодые вдыхают жизнь в учреждение образования. Мотивируют и нас, чтобы мы активнее работали с детьми, находили новые подходы. Жилье - очень важный момент для закрепления молодого специалиста. И нам проще от того, что нет текучки кадров и мы можем строить долгосрочную перспективу на работу с человеком".

Талантливые учителя нужны по всей стране. И отдельных квартир уже недостаточно. Государство взяло курс на строительство арендных многоэтажек. Первый в республике дом для педагогов появился летом в деревне Лесковка.

Но такой опыт, надо сказать, уже не новый. В Орше в феврале 2020 года сдали в строй дом для медиков. Квартирный вопрос решили 40 семей, а система здравоохранения района пополнилась ценными специалистами. А вообще Орша - город промышленный. Десятки предприятий и всем нужны кадры. Это видят и местные власти и решают вопрос вместе с производственниками. Опять же с помощью арендного жилья.

Указ Президента позволит поднять эту работу на качественно новый уровень. Местные власти получили право определять перечень специалистов, в которых нуждается реальный сектор и социальная сфера региона. И предоставлять им арендное жилье на основании ходатайств работодателей. Причем оплата будет с понижающим коэффициентом.

"Это определенного рода доверие местным органам власти по распределению арендного фонда, возможности его строительства", - отметила начальник отдела Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Ольга Герман.

Опыт взаимодействия местных властей с крупными работодателями уже есть. Вот, например, в Крупках этим летом появился новый арендный дом. Целый этаж здесь теперь называют лесным. Здесь поселились молодые специалисты и молодые семьи. Владислав и София приехали в Крупки по распределению. Поженились, а спустя несколько лет на свет появилась Виктория. У малышки есть даже своя игровая. После съемной однушки жизнь здесь действительно очень комфортная. И пусть квадратные метры арендные, супруги относятся к ним как к своему дому.

Молодая семья твердо намерена строить свое будущее именно в Крупках. Для них созданы все условия, а району достались ценные специалисты. Опыт признан положительным, на очереди строительство еще одного дома.

Среди белорусов арендные квартиры и дома становятся все более популярным видом жилья. Активно строить его начали более 10 лет назад, и с каждым годом темпы только растут.

"По сравнению с 2021 годом мы в три раза увеличили количество жилья", - подчеркнул первый замминистра экономики Беларуси Андрей Картун.