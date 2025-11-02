Есть инфраструктура, жилье и чистый воздух - чем привлекательны для жизни Домжерицы

Беларусь для россиян - одна из самых популярных локаций для отдыха на новогодние праздники. По данным туроператоров, чаще всего в Беларуси бронируют санатории, также пользуются высоким спросом и экскурсионные программы, в том числе посещения знаковых мест в Мире, Несвиже, Бресте, Гродно и других городах.

Но помимо исторических и культурных объектов, ключевой достопримечательностью страны можно смело назвать и великолепную по красоте белорусскую природу. В нынешних условиях сам бог велел развивать те направления, которые связаны с экологическим туризмом.

Сделать белорусскую глубинку притягательной для людей - такую задачу поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Березинского биосферного заповедника, административным центром которого является деревня Домжерицы. Там нашли ответ, как привлечь перспективных специалистов в сельскую местность, а именно там нет проблем с трудоустройством, а в распоряжении местных жителей имеется все то же самое, что есть в городах. А в качестве бонуса добавляются захватывающие пейзажи, что словами и не передать.

К слову, в заповеднике зафиксирована нулевая точка загрязнения по всем известным загрязняющим веществам. Тут же располагается и станция фонового мониторинга, которая фиксирует климатические показатели.

120 км от Минска - и вы дышите чистейшим воздухом. Уникальный природный комплекс на протяжении века хранит первозданность дикой природы. Леса, болота, озера - достояние, которое сберегла Беларусь. В мире на экологическое "все включено" - особый спрос.

Менеджер по туризму Березинского биосферного заповедника Олег Шафарович рассказал, что болото - очень необычный природный массив, т.е. прямо под ногами, учитывая возраст болота, может быть 7 м торфа.

100 лет назад некоторые виды диких животных, в частности речной бобр, оказались на грани исчезновения. Чтобы это предотвратить, на огромной территории запретили охоту и начали серьезные исследования. Цель была достигнута - популяцию спасли, а сам Березинский биосферный заповедник стал крупным научным центром.

В окружении дикой природы находится деревня Домжерицы. У местных жителей есть уникальная возможность дышать самым чистым воздухом и наслаждаться яркой палитрой красок. А еще это место, где хочется воспитывать детей, и многодетные мамы это подтверждают.

Диана Прокошина, многодетная мама, жительница д. Домжерицы:

"Вообще все стало великолепно. Нам построили новые детские площадки. Если хочешь, можно сходить в ресторан. У нас есть рядышком гостиница и ресторан. Можно прогуляться по экотропе или сходить в любой из музеев".

Домжерицы развивают по концепции "Деревня будущего". Это значит, что здесь должно быть все для комфорта людей - работа, инфраструктура, условия для детей. Задача от главы государства - деревня на севере Беларуси должна стать примером для агрогородков по всей стране.

"Найди еще где-то, кроме России. Но в России людей... В Европе нет. Европу загадили. А у нас "Сардэчна запрашаем" фотография. Картинка сверху. Видишь лес? Красота. Этого нигде нет уже. А нас душат за это. Поэтому мы должны работать и для себя. Мы должны беречь свою страну", - сказал белорусский лидер 31 октября 2025 года.

В шаговой доступности находятся детский сад, школа, Дом культуры. Для занятий спортом предусмотрен многофункциональный стадион, для прогулок с малышами - интерактивные площадки.

"Молодежь стремится в города, особенно в Минск, и незаслуженно забываются такие места. Но если таких мест будет больше, то молодежь будет оседать. К нам пришла молодая специалист, ей предоставили квартиру в новом доме, а это и есть заинтересованность молодых людей", - поделилась мнением одна из местных жительниц.

Все, что создали сейчас, останется и для будущего поколения, уверены местные жители. В Домжерицах заинтересованы, чтобы молодежь после получения диплома сделала выбор в пользу малой родины. Будет молодежь - будет и деревня.

Елена Мисьник, директор Домжерицкой базовой школы: "Начиная с крыши и заканчивая крыльцом, все новое. У нас отремонтирована крыша, спортивный зал, в каждом учебном классе заменены светильники. Сегодня уже есть шикарнейшая столовая, актовый зал".

Строят жилье, чтобы белорусская деревня была не только центром притяжения туристов, но и перспективным местом для жизни.

"Сделан ремонт многоквартирных домов: 16-квартирных, 8-квартирных. Построен 24-квартирный дом. В этих домах живут наши сотрудники, их дети, которые ходят в детский сад. Мы здесь живем, работаем, дышим свежим воздухом и этим гордимся", - рассказал замдиректора Березинского биосферного заповедника Виктор Москалев.

Создание высокотехнологичных производств - еще одна задача для регионов. Важная статья дохода Березинского биосферного заповедника - деревообработка. Лесозаготовка ведется вне природоохранного комплекса на территории экспериментального хозяйства. Цеха модернизировали, что позволило успешно конкурировать.

Андрей Прокошин, директор Березинского биосферного заповедника:

"Последние два года модернизируем деревообработку, свое деревообрабатывающее производство, чтобы, во-первых, максимально ее использовать для целей нашего учреждения. Во-вторых, чтобы максимально углубить переработку древесины и получить продукцию высокой добавленной стоимости. Одно из направлений, которое мы активно стали развивать, - выпуск садовой мебели для обеспечения белорусской туристической инфраструктуры, а излишки будем продавать".