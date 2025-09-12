"Это часть стратегии". Богодель о закрытии Польшей границы с Беларусью

Польша закрыла границу c Беларусью. Официальная причина - белорусско-российские учения "Запад-2025". А что может быть реальным фактором? Своим мнением поделился Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси.

"Что касается закрытия границ, это просто часть стратегии. Не надо рассматривать закрытие пунктов пропуска всего лишь как одну какую-то акцию. Нет. Это все как раз увязано и с этой шпиономанией, которую везде проводят, причем весь коллективный Запад с чехами, венграми и всеми остальными румынами и прочими поляками, - заявил военный. - Это касается и закрытия части воздушного пространства. Это прекращение воздушного сообщения с нами, это вопрос прощупывания того, что делать с Калининградской областью" .

По его словам, основная задача, которую ставит перед собой коллективный Запад, - сделать из Беларуси не только политический, но и прежде всего логистический тупик, который не должен быть интересен никому: ни России, ни Китаю.