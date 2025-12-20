"Это наши самые сильные авторы" - Ольга Макей о сценаристах цикла телефильмов "Время выбрало нас"

В светлые рождественские дни Президент Беларуси по традиции вручает премии "За духовное возрождение", специальные премии деятелям культуры и искусства и "Белорусский спортивный Олимп". Высокие награды занимают особое место, ценность искусства возрастает стократно, если оно служит светлой и благородной цели.

Их удостоены люди, чьи достижения имеют без преувеличения мировое звучание, прославляют страну, помогают сохранить светлую память о корнях, укрепляют наши национальное самосознание и гордость.

Рождественская традиция

Иногда, чтобы услышать самое важное, нужно прислушаться к тишине. Тишине зала Дворца Республики, которая помнит десятки имен, аплодисменты и моменты настоящей, заслуженной славы. Это место, где уже почти 30 лет чествуют тех, кто шьет понимание о белорусской красоте и наших традициях по ниточке народного костюма, собирает по крупицам в летописях и передает эти традиции будущим поколениям. Их скромный, но столь нужный труд - это и есть самый честный ответ на вопросы: кто мы, с кем мы рядом и откуда мы родом.

Одной из самых красивых церемоний - 28 лет. В 1997 году сразу после опубликования указа главы государства заголовки газет писали так: "Самые славные традиции создаются в самые светлые дни". А творчество лауреатов точно создается во благо страны, а не ради славы. И как признаются сами авторы за несколько мгновений до выхода на сцену, фундаментальные идеи, как и время, сами выбирают их.

Одноименный цикл телефильмов "Время выбрало нас", который смело можно назвать телевизионной летописью суверенной белорусской истории, с первых минут просмотра у чуткого и внимательного зрителя вызвал устойчивое желание показывать эту хронику в школьных и студенческих аудиториях.

Ведущий программы Иван Эйсмонт намекнул, что книжный задел у проекта присутствует.

"Разным шрифтом, разное количество листов, вообще 14-м (шрифтом - прим. ред.) - 800, бытует мнение, что столько занимает место этот сценарий. Я хочу сказать, что я для того, чтобы его начитать, потратил 26 часов. Больше суток я его отчитывал. Это была огромная работа. В общем-то, можно, мне кажется, издавать книгу, - рассказал Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании. - У меня было две задачи. Первая задача: я должен был это свести все в единую линию. Все это отредактировать в едином стиле для того, чтобы эти серии выглядели цельным материалом, для того, чтобы мне было удобно это все начитывать, во-первых. Во-вторых, все-таки я 20 лет в журналистике, я сюда приехал в 90-е годы, я очень хорошо помню те события, конечно, я очень-очень много добавлял своего".

35 серий не простой хроники, а буквально археологические раскопки в недавнем прошлом.

12 авторов серий признаются, что на самом деле архивы шепчут, важно просто уметь слушать и понять нерв того времени. Как проходил своеобразный кастинг для сценаристов - эксклюзивно Ольга Макей.

Ольга Макей, заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Первый информационный":

"Это наши самые сильные авторы. Это наши политические обозреватели, культурные обозреватели. Это самые лучшие наши журналисты и корреспонденты. Серии, которые относились к 90-м, мы старались дать авторам, которые жили в это время, которые помнят, что тогда происходило. Вообще, мне кажется, что наш проект актуален будет всегда, потому что он об истории, он о каждом из нас. Это история каждого из нас".

Чтобы посмотреть весь цикл телефильмов, понадобится 30 часов. Это и эксклюзивные интервью, и авторская аналитика, и визуализация дополненной реальности. Да, так часто бывает у телевизионщиков - 5 минут эфира создаются в течение 8-часового рабочего дня, а 30 часов фильма - несколько лет.

Это больше 200 интервью на 2 терабайта, это 4 съемочных локации, это 800 страниц материала, команда в 250 человек.

Глеб Горбатенко, ответственный выпускающий отдела выпуска главной дирекции телеканала "Первый информационный":

"Это проект большой и знаковый, поэтому людей потребовалось тоже немало на это, естественно. Так что делали мы это достаточно долго по времени. Работала большая команда. Это не только продюсеры, не только авторы, это еще и группа монтажа, это и съемочная бригада, это и режиссер. Поэтому это наша общая награда. Так что заслуга, что называется, всех вместе".

Белорусам есть что беречь, есть чем гордиться, уж точно есть еще много чистых суверенных страниц, где мы обязательно напишем нашу историю. И сделаем это вместе.

Есть в белорусской истории страницы, которые невозможно забыть. Острой болью они отражаются в каждой первой белорусской семье. И чтобы об этой боли услышали и не позволили забыть, нужно говорить на универсальном языке - языке беспощадной правды и высокого искусства. Координаты те же - Дворец Республики. На сцене - митинг-реквием "Каждый третий".

Мы подарили мир, а что досталось нам взамен? Разрушенные города, сожженные деревни, голод, холод и выцветшие фото. Об этом эмоционально и так понятно каждому - в кадрах хроники, фотодокументах и музыкальном материале. Это страшная, моментами неприятная и заставляющая плакать правда не только в Минске для 20 тыс. зрителей, но и в Москве на Поклонной горе и Кремлевском дворце.

Елена Голубева, организатор концерта-реквиема "Каждый третий":

"Много делается для сохранения исторической памяти, но важно, чтобы посыл был донесен до каждого. Именно концерт-реквием - это та форма, которая оказалась уникальной для того, чтобы все поколения, от мала до велика, от школьников до, скажем так, уже пенсионеров, наших людей преклонного возраста, чтобы для каждого это было каким-то событием, в котором он почерпнул то, что важно было для него".

Белорусы за всю свою историю не раз возрождали страну из руин в буквальном смысле. Мы можем гордиться тем, что сегодня возрождаем Беларусь духовно, возводя не баррикады, а столбы смыслов.