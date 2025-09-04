КГБ Беларуси задержал в Лепеле польского гражданина по подозрению в шпионаже. Мужчина 98-го года рождения был задержан непосредственно при получении ксерокопии секретного документа. Он касался российско-белорусских учений "Запад-2025".

Установлено, что Гжегож Гавел через социальные сети завербовал гражданина Беларуси для сбора закрытой военной информации. Собранные данные он передавал в Агентство внутренней безопасности Польши. За эту работу поляк платил белорусу денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

Белорусский МИД выразил протест Польше после задержания польского шпиона Временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Кшиштоф Ожанна был вызван в МИД для вручения ноты протеста 11 часов назад

Вместо запроса дополнительной информации и готовности к сотрудничеству по данному инциденту Польшей была выбрана риторика конфронтации.

Заявления польского министра иностранных дел Сикорского о том, что "Варшава знает, что представляет собой режим в Минске", и что "этот вопрос не останется без ответа", выглядят как попытка политизации очевидного уголовного преступления. Шпионаж является нарушением законов любой страны и международного права, реакция должна быть соответствующей, а не политически мотивированной.

Утверждение пресс-секретаря - министра спецслужб Польши Яцека Добжиньского о том, что "польские спецслужбы не используют монахов для сбора информации", выглядит откровенно ангажированным, учитывая неоднократные случаи, когда польские священнослужители были вовлечены в шпионаж против Беларуси.

Чужая SIM-карта, шоколад и секретный документ: раскрыли детали задержания польского шпиона в Лепеле От кого гражданин Польши получил ксерокопию документа по белорусско-российским учениям "Запад 2025" с грифом секретности? 04.09.2025 21:18

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:

"К сожалению, это не единственный случай, когда католические священнослужители оказываются втянуты в деятельность, направленную против Республики Беларусь. Такие случаи были в 2013 году, а также в 2022 году католический священнослужитель Геннадий Околотович в городе Воложин был задержан и осужден за измену родине. Вызывает очень большое сожаление, что в противоправную деятельность втягиваются священнослужители католической церкви. А ведь католическая церковь - это вторая конфессия в нашем обществе. К представителю Святого Престола мы обратились с предложением довести объективную информацию о данном случае до руководства в Ватикане для того, чтобы там понимали суть этого вопроса, чтобы не складывалось впечатление, которое пытается навязать именно польская сторона".