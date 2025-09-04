3.70 BYN
"Это не единственный случай". Румак о задержании польского шпиона в Лепеле
КГБ Беларуси задержал в Лепеле польского гражданина по подозрению в шпионаже. Мужчина 98-го года рождения был задержан непосредственно при получении ксерокопии секретного документа. Он касался российско-белорусских учений "Запад-2025".
Установлено, что Гжегож Гавел через социальные сети завербовал гражданина Беларуси для сбора закрытой военной информации. Собранные данные он передавал в Агентство внутренней безопасности Польши. За эту работу поляк платил белорусу денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".
Белорусский МИД выразил протест Польше после задержания польского шпиона
Временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Кшиштоф Ожанна был вызван в МИД для вручения ноты протеста
Вместо запроса дополнительной информации и готовности к сотрудничеству по данному инциденту Польшей была выбрана риторика конфронтации.
Заявления польского министра иностранных дел Сикорского о том, что "Варшава знает, что представляет собой режим в Минске", и что "этот вопрос не останется без ответа", выглядят как попытка политизации очевидного уголовного преступления. Шпионаж является нарушением законов любой страны и международного права, реакция должна быть соответствующей, а не политически мотивированной.
Утверждение пресс-секретаря - министра спецслужб Польши Яцека Добжиньского о том, что "польские спецслужбы не используют монахов для сбора информации", выглядит откровенно ангажированным, учитывая неоднократные случаи, когда польские священнослужители были вовлечены в шпионаж против Беларуси.
Чужая SIM-карта, шоколад и секретный документ: раскрыли детали задержания польского шпиона в Лепеле
От кого гражданин Польши получил ксерокопию документа по белорусско-российским учениям "Запад 2025" с грифом секретности?
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:
"К сожалению, это не единственный случай, когда католические священнослужители оказываются втянуты в деятельность, направленную против Республики Беларусь. Такие случаи были в 2013 году, а также в 2022 году католический священнослужитель Геннадий Околотович в городе Воложин был задержан и осужден за измену родине. Вызывает очень большое сожаление, что в противоправную деятельность втягиваются священнослужители католической церкви. А ведь католическая церковь - это вторая конфессия в нашем обществе. К представителю Святого Престола мы обратились с предложением довести объективную информацию о данном случае до руководства в Ватикане для того, чтобы там понимали суть этого вопроса, чтобы не складывалось впечатление, которое пытается навязать именно польская сторона".
В данный момент Гжегож Гавел находится под стражей. Стоит отметить, что подобные инциденты всегда имеют трагический человеческий аспект. Было бы более продуктивно, если бы польская сторона проявила более конструктивную позицию вместо немедленного отрицания очевидных вещей.