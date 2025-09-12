"Это недружественный шаг". Оксенюк о закрытии Польшей границы с Беларусью

"Это недружественный шаг со стороны Польши, эскалация и так напряженной ситуации, которая складывается на границе между Беларусью, Польшей и Российской Федерацией, - заявил парламентарий. - Как они говорят, виной всему являются учения "Запад-2025". Но эта мера неадекватная по сравнению с той якобы существующей угрозой от учений, которые будут проходить, подчеркну, в глубине Республики Беларусь. И специально для снижения эскалации, для снижения напряженности учения были перенесены вглубь Республики Беларусь. Поняв это, я так считаю, что правительство Польши всячески пытается сорвать эти учения".