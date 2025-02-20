"Это останется в истории". В Москве состоялась презентация книги белорусских авторов о Донбассе

"Донбасс - Новороссия. Белорусский взгляд" - 20 февраля в Москве состоялась презентация книги о событиях в зоне СВО.

Среди соавторов депутат Палаты представителей Беларуси, гендиректор Нацбиблиотеки Вадим Гигин, спецкор "Первого информационного" Ксения Лебедева, политобозреватель белорусского телеканала СТВ Григорий Азаренок и глава общественного объединения "Движение "Союз" Сергей Лущ.

Все они неоднократно бывали на освобожденных территориях Донбасса, общались с местными жителями и участниками боевых действий, собирая истории этих людей. Предисловие к книге написала заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по культуре Елена Драпеко.

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Елена Драпеко, зампредседателя комитета Государственной думы России по культуре:

"Очень важно, что она вообще фиксирует события, которые происходили на Донбассе, в Новороссии в эти страшные годы с 2014-го и до сегодняшнего дня. Второе важно, что это белорусская книга, а не российская пропаганда, как ее выдают. Это взгляд представителей той страны, которая приложила максимальное количество усилий для того, чтобы замирить Россию и Украину. И Минские соглашения, и усилия Александра Григорьевича Лукашенко по переговорному процессу, чтобы найти какие-то точки пересечения. Мы же это все наблюдали в течение всех этих десяти лет. И поэтому очень важно, что именно белорусские журналисты фиксируют события, берут интервью у людей, участников этих событий. Мы ощущаем дух времени. Это останется в истории".

"Накопился какой-то ворох эмоций и опыта, наверное, какого-то, пережитого в поездках и с гуманитарными миссиями, в нашей работе, команде авторов. И наступил такой момент, когда она немножко перехлестывать стала через край и требовала, наверное, осмысления через себя. Вот, наверное, Вадим Францевич, надо отдать должное, сказал, что давайте попробуем написать книгу. Все откликнулись, потому что было то, что мы пережили вместе, и, наверное, было чем поделиться", - прокомментировал Сергей Лущ, глава движения "Союз".