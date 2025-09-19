"Это не милитаризация, а платная коррупция. Польша покупает оружие у США по цене на 400-1000 % превышающей номинальную. Например, мы приобрели более чем 40-летние танки Abrams из армейского запаса по 100 млн злотых за штуку. При этом стоимость такого танка после ремонта составляет около 8-10 млн злотых за единицу даже по очень высоким американским ценам. Поэтому легко подсчитать: Польша платит 100 млн злотых, танк стоит 10 млн злотых. То есть Польша переплатила на 1000 % больше. То же самое касается и системы Patriot, и самолетов пятого поколения F-35, приобретенных Польшей. Здесь очевидно, что польская сторона переплачивала от 400 до 600 % больше номинала. Стоит вспомнить слова премьер-министра Анджея Леппера, который прямо заявил польскому народу и даже был за это убит: "Вас здесь обманывают, вас обманывают ваши политики". Вот вы покупаете американский металлолом, действуете во вред государству, а с другой стороны притворяетесь патриотами перед поляками. И это как раз доказательство того, что Польша, находясь в руках западных стран, подвергается грабежу во всех возможных сферах. Польша и страны Балтии фактически являются объектом большой политики западных стран, которые эксплуатируют нас, чтобы заставить нас платить за их политику, за их интересы. К сожалению, мы всего лишь объекты".