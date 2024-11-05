"Это протестное голосование". Петровский о лидерах гонки и президентских выборах в Румынии

Независимый кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии после обработки 100 % избирательных бюллетеней. Он получил 22,94 % голосов.

Для избрания в первом туре кандидату в президенты необходимо было набрать минимум 50 % плюс один голос зарегистрированных избирателей. В связи с этим 8 декабря пройдет второй тур выборов главы государства. Во втором туре за президентский пост поборются Джорджеску и Ласкони.

Что интересно, Джорджеску - самовыдвиженец. Ни от какой партии он не шел, хотя до этого имел отношение к серьезным румынским политическим силам. Вел активно свою кампанию через TikTok, Instagram, соцсети. За счет чего, как считают многие, и "выполз наверх". Как это случилось, в студии "Первого информационного" рассказал Петр Петровский, политолог.

"Румыния - это не та страна, которая последние 30 лет блистала какими-то экономическими показателями, хотя имеет выход к морю, одна из немногих стран Европейского союза, у которой есть собственные залежи нефти, газа, других полезных ископаемых. Население Румынии 20 миллионов, то есть достаточно емкий рынок. И несмотря на это, Румыния всегда была в аутсайдерах Европы по экономическому развитию. Более того, в последнее время они стагнировали, - отметил эксперт. - Поэтому неудивительно, что те постсоциалистические элиты, которые сформировались там после государственного переворота и убийства руководителя социалистической Румынии в конце 80-х годов сегодня терпят поражение за поражением. И это тенденции протестного голосования, я подчеркну, это протестное голосование".