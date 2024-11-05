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"Это протестное голосование". Петровский о лидерах гонки и президентских выборах в Румынии
Независимый кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии после обработки 100 % избирательных бюллетеней. Он получил 22,94 % голосов.
Для избрания в первом туре кандидату в президенты необходимо было набрать минимум 50 % плюс один голос зарегистрированных избирателей. В связи с этим 8 декабря пройдет второй тур выборов главы государства. Во втором туре за президентский пост поборются Джорджеску и Ласкони.
Что интересно, Джорджеску - самовыдвиженец. Ни от какой партии он не шел, хотя до этого имел отношение к серьезным румынским политическим силам. Вел активно свою кампанию через TikTok, Instagram, соцсети. За счет чего, как считают многие, и "выполз наверх". Как это случилось, в студии "Первого информационного" рассказал Петр Петровский, политолог.
"Румыния - это не та страна, которая последние 30 лет блистала какими-то экономическими показателями, хотя имеет выход к морю, одна из немногих стран Европейского союза, у которой есть собственные залежи нефти, газа, других полезных ископаемых. Население Румынии 20 миллионов, то есть достаточно емкий рынок. И несмотря на это, Румыния всегда была в аутсайдерах Европы по экономическому развитию. Более того, в последнее время они стагнировали, - отметил эксперт. - Поэтому неудивительно, что те постсоциалистические элиты, которые сформировались там после государственного переворота и убийства руководителя социалистической Румынии в конце 80-х годов сегодня терпят поражение за поражением. И это тенденции протестного голосования, я подчеркну, это протестное голосование".
По мнению политолога, это так называемая антиистеблишментная революция, т.е. голосуют принципиально за неполиткорректных, за тех, кто выступает жестко против действующих элит и существующего политического курса. "Румыния, как минимум ее часть, т.е западная и северная части Румынии - это часть бывшей Австро-Венгрии. И если мы посмотрим, Австрийская партия свободы и "ФИДЕС" Виктора Орбана, и Словакия - все это части Австро-Венгрии, где лучшие результаты имеют именно евроскептические, суверенистские, я бы так назвал, политические партии", - добавил Петровский.
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