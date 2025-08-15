"Это российско-американский саммит". Политолог о встрече Путина и Трампа на Аляске

"Это российско-американский саммит. Он не российско-американно-украинский, он не российско-американно-украино-европейский, он именно российско-американский. Поэтому все попытки примазаться к тому, что "а вот там какие-то решения будут приниматься", ну, это очень наивно, да, на самом деле. При учете того, что сама по себе позиция украинской стороны далека от того, что действительно может привести к миру, равно как и позиция Европы".