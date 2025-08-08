"Это заявление человека, который погружен во все проблемы". Булавко об интервью Лукашенко

"Что-то выделить в качестве главного в этом интервью, наверное, достаточно сложно. Потому что все это интервью - это заявление человека, который погружен во все проблемы, как внутригосударственные, так и межгосударственные. Который ведет самостоятельную политику и не стесняется эту политику транслировать на весь остальной мир, - заметил Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. - И то, что интервью это состоялось вообще, это тоже показатель того, что лидер нашего государства Александр Григорьевич Лукашенко уважаем, почитаем во всем мире. Как бы это ни хотелось нашим оппонентам. И его слушают, его смотрят и к нему прислушиваются. Это, наверное, самый важный итог данного интервью".