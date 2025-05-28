Европа готовится к войне - Вольфович

"Увеличение военных бюджетов, закупка новых образцов вооружения и военной техники прежде всего американского производства, южнокорейского производства. Конечно же, все это говорит о подготовке Европы к военным действиям, хотя они заявляют о совсем других, якобы мирных целях защиты себя от угрозы с востока, от угрозы, исходящей от России и Беларуси. Но они прекрасно видят, что никакая угроза с территории и России, и Беларуси по отношению к полякам, прибалтийским государствам сегодня не исходит. И плюс наши обращения к ним, давайте обсуждать, начинать диалог, говорить, находить консенсус, решать вопросы, просто уходят в никуда. Никакой ответной реакции мы на это не видим".