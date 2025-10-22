Фельдман: Литва демонстрирует свое политическое высокомерие

Провокация с закрытием границы бьет прежде всего по самой Литве - ее экономике и простым гражданам. Своим мнением поделились эксперты.

Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений (Россия):

"Литва периодически устраивает такого рода перформансы прежде всего для того, чтобы продемонстрировать свое политическое высокомерие, ее недружественное отношение к Республике Беларусь. Но самая главная задача заключается в том, чтобы создать дискомфорт для простых людей труда. Прежде всего для дальнобойщиков, которые возят из Беларуси на территорию Литвы товары. И таким образом одновременно этот дискомфорт устраивается и для самих литовских представителей бизнеса, а также рядовых граждан этой страны. Литва при всей своей недружественной политике в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации в значительной мере зависит от поставок с территории Союзного государства. Когда она устраивает такого рода недружественные спектакли, что это такое? Это выстрел в ногу себе, своей экономике, своему населению".

Литва. Старая тактика - новый повод

Эдикас Ягелавичус, председатель Международного общественного объединения "Международный форум добрососедства"

Эдикас Ягелавичус, председатель Международного общественного объединения "Международный форум добрососедства":

"Они как бы в истерике, не зная, что делать. Имея единственное оружие, воспользовались им и прикрыли границу ненадолго - на 4-6 часов. И сразу подумали, как им надо будет оправдаться перед вышестоящими боссами, которые дают команды из Брюсселя, Вашингтона. Прислали десант журналистов, которые будут опрашивать недовольных людей на границе, и из этих ответов выбирать нужные, чтобы обвинить Республику Беларусь в этой всей якобы диверсии, по словам литовских чинуш. Ничего нового. Это продолжение всего старого. И когда это закончится - бог его знает".