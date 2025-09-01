Физкультура, мобильная пауза, бесплатный подвоз - все изменения в школе с учетом здравого смысла

К учебному году подготовлено 28 обновленных и новых учебников. Обновлен и учебный план. По предмету "Физическая культура и здоровье" разработана новая программа.

День, когда вся Беларусь - от мала до велика - вспоминает запах новых учебников и волнение первого звонка. В этом году за парты сядут более 1 млн 50 тыс. учащихся, из них 90 тысяч - первоклассники. Система образования полностью готова к старту.

В Беларуси за парты сядут более 1 млн 50 тыс. учащихся, из них 90 тысяч - первоклассники

Все 2 600 учреждений получили паспорта готовности, а в регионах открылось семь новых школ

Одно из важных нововведений, направленных на повышение качества усвоения знаний, - мобильная пауза. Теперь в школах она касается не только учеников, но и учителей. Мобильные телефоны ребята будут складывать в специально отведенные для этого места.

Беспокоиться о сохранности имущества не стоит - смартфоны будут находиться под постоянным видеонаблюдением.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Все инновации внедряются с учетом здравого смысла, поэтому предусмотрены исключения. Речь идет о тех ребятах, которым по состоянию здоровья необходимо иметь при себе мобильный телефон. В ходе этой вступительной кампании мы увидели, что есть учащиеся, сдававшие экзамены, которые страдают сахарным диабетом и нуждаются в постоянном онлайн-мониторинге уровня сахара в крови. Мы прекрасно понимаем, что есть ребята с особыми потребностями. У некоторых ребят есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, поэтому, конечно, для них мы разрешим использовать планшеты, чтобы читать электронные книги. Но здесь важное условие - без доступа к интернету".

Наталья Пшеничная, директор СШ № 226 г. Минска:

"Что касается мнения родителей, оно разное, скажу честно. Но большинство считает, что это правильное управленческое решение. Если ребенку срочно нужно домой, дежурный администратор или классный руководитель передает ему телефон, возможно, даже сам звонит родителям, чтобы предупредить, что ребенок по какой-то причине уходит домой, либо родитель сам забирает ребенка. Такие ситуации случаются, и ничего страшного в этом нет. Здесь достаточно взрослых, ответственных людей, которые контролируют этот процесс".

"Все организовано: есть шкафы для хранения, система продумана. Конечно, нам всем - и взрослым, и детям - нужно перестроиться психологически, потому что зависимость от телефонов сформировалась даже у нас, взрослых. Понадобится время, чтобы с этим справиться", - пояснила директор гимназии № 174 г. Минска Марина Войтенкова.

В Беларуси будет работать 3 600 учреждений дошкольного образования

В новом учебном году в стране будет работать 3 600 учреждений дошкольного образования

В Слуцке, Полоцке, Фаниполе, Лунинце, Боровлянах и Минске откроется семь школ, рассчитанных более чем на 4000 учеников.

В новом учебном году более 55 тысяч учащихся будут обеспечены бесплатным подвозом - для этого задействуют 1600 школьных автобусов.

"Все лето мы готовились к приему не только первоклассников, но и всех детей, которые учатся в нашей школе. В этом году у нас 204 первоклассника, открыто 7 первых классов. Конечно, мы этому всегда рады, ведь наш район, "Минск-Мир", активно застраивается, становится все более плотным, поэтому у нас много детей - мы по-настоящему богатая школа. 1 сентября в 10 часов состоится большой торжественный праздник, посвященный началу учебного года и Дню первого звонка", - рассказала директор школы СШ № 226 г. Минска.

С уважением и гордостью относимся к прошлому, с надеждой и уверенностью смотрим в будущее. Темой первого урока в этом году станет эстафета поколений - разговор об уважении к традициям и достижениям нашего народа, о важности сохранения наследия для будущих поколений. Первый урок - как имя у корабля знаний: как назовешь, так и поплывет.

"Хочу признаться, что тема эстафеты поколений для нас привычна: мы давно проводим конференции по сохранению исторической памяти. Но в этом году решили немного изменить формат - будем говорить о сохранении памяти, но рассматривать эстафету поколений под новым углом. Мы хотим поговорить о роли белорусов в освоении космоса", - подчеркнула директор гимназии № 174 г. Минска.

Книга в подарок от Президента Беларуси