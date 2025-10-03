3.69 BYN
ФПБ отмечает 35-летие со дня образования
Федерация профсоюзов Беларуси отмечает юбилей. В центре внимания вопросы работников: от получения гарантированных выплат до помощи в решении вопросов с распределением.
35-летие со дня образования
Доверие, сплоченность, единство и солидарность - посылы, которые сегодня звучат на торжественном мероприятии к юбилею профсоюзов Беларуси. Федерация отмечает 35-летие со дня образования.
Республиканский дворец культуры профсоюзов стал центральной праздничной площадкой. Более 500 человек со всех уголков Беларуси стали частью большого события.
Профсоюзы отстаивают интересы белорусов и помогают восстановить справедливость в интересах работников. Только за этот год специалисты профсоюза помогли разобраться в тысячах обращений.
На протяжении всех десятилетий главный ориентир в работе - это люди. Для профсоюза нет маловажных вопросов. В ближайшие дни по всей стране пройдут праздничные мероприятия к юбилею федерации профсоюзов.