ФПБ отмечает 35-летие со дня образования

Федерация профсоюзов Беларуси отмечает юбилей. В центре внимания вопросы работников: от получения гарантированных выплат до помощи в решении вопросов с распределением.

35-летие со дня образования

Доверие, сплоченность, единство и солидарность - посылы, которые сегодня звучат на торжественном мероприятии к юбилею профсоюзов Беларуси. Федерация отмечает 35-летие со дня образования.

Республиканский дворец культуры профсоюзов стал центральной праздничной площадкой. Более 500 человек со всех уголков Беларуси стали частью большого события.

Профсоюзы отстаивают интересы белорусов и помогают восстановить справедливость в интересах работников. Только за этот год специалисты профсоюза помогли разобраться в тысячах обращений.